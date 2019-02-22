ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 22.02.2019

В Кремле прокомментировали информацию о снижении интереса к президентскому посланию

«Expert Online» 2019

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – прокомментировал, появившуюся в СМИ информацию о снижении интереса к посланию российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

По мнению представителя Кремля, судить о рейтингах интереса к президентским посланием только по московской телеаудитории – поспешный и примитивистский подход к анализу, передаёт РИА Новости.

«Конечно, можно и так делать какие-то выводу, но ситуация более многогранна, – подчеркнул Песков. – Судить просто по данным телепросмотров, причём только лишь в столице, а потом говорить о каких-то рейтингах, о падении чего-то – это всё очень примитивно и непрофессионально».

При этом представитель Кремля считает, что необходим более глубокий анализ.

«Важно внимательно проанализировать все цифры в целом по стране, а не только по Москве. В ближайшие время это обязательно будет сделано», – отметил Песков.

Кроме того, он считает, что снижение интереса московской телеаудитории вполне логичный и объяснимый момент, так как сейчас большинство людей переходят от эфирного просмотра к Интернету.

«Поэтому, чтобы достоверно понять, сколько людей наблюдают за тем или иным событием, необходимо к телевизионной аудитории прибавить ещё тех, кто предпочитает пользоваться Интернетом и другими современными платформами. Тогда картина будет объективной и полной», – резюмировал представитель Кремля.

Напомним, ранее появилась информация, что последнее послание президента РФ Федеральному собранию стало самым непопулярным за последние пять лет. В Москве его посмотрели 870 тыс. человек (5,9%). Хуже рейтинги у послания были лишь в 2013 году.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
      У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
    2. Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США
      Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США
    3. «Северный поток-2» лишат мощности
      ЕС намерен осложнить работу российского газопровода при помощи новых регуляторных требований. Газпром уже готовит обходной маневр