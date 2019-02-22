В Кремле прокомментировали информацию о снижении интереса к президентскому посланию

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – прокомментировал, появившуюся в СМИ информацию о снижении интереса к посланию российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

По мнению представителя Кремля, судить о рейтингах интереса к президентским посланием только по московской телеаудитории – поспешный и примитивистский подход к анализу, передаёт РИА Новости.

«Конечно, можно и так делать какие-то выводу, но ситуация более многогранна, – подчеркнул Песков. – Судить просто по данным телепросмотров, причём только лишь в столице, а потом говорить о каких-то рейтингах, о падении чего-то – это всё очень примитивно и непрофессионально».

При этом представитель Кремля считает, что необходим более глубокий анализ.

«Важно внимательно проанализировать все цифры в целом по стране, а не только по Москве. В ближайшие время это обязательно будет сделано», – отметил Песков.

Кроме того, он считает, что снижение интереса московской телеаудитории вполне логичный и объяснимый момент, так как сейчас большинство людей переходят от эфирного просмотра к Интернету.

«Поэтому, чтобы достоверно понять, сколько людей наблюдают за тем или иным событием, необходимо к телевизионной аудитории прибавить ещё тех, кто предпочитает пользоваться Интернетом и другими современными платформами. Тогда картина будет объективной и полной», – резюмировал представитель Кремля.

Напомним, ранее появилась информация, что последнее послание президента РФ Федеральному собранию стало самым непопулярным за последние пять лет. В Москве его посмотрели 870 тыс. человек (5,9%). Хуже рейтинги у послания были лишь в 2013 году.