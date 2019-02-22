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Москва, 23.02.2019

Выбор ткани для постельного белья

«Expert Online» 2019

Наиболее важны физиологическим процессом человеческой жизни является полноценный и здоровый сон. Благодаря ему можно расслабиться, отдохнуть, восполнить силы и энергию.

Период сна обязан быть камфорным и приятным, поэтому, важно правильно подобрать постельное белье и ткань для постельного белья в магазине https://vashitkani.ru/.

Разновидности волокон

Чтобы купить качественное и хорошее постельное белье, желательно немного различать основные виды тканей. Главная ошибка всех покупателей в том, что, приобретая комплект с надписью «Ситец», человек уверен в его качестве и стопроцентное натуральности. Это глупо, так как необходимо читать состав именно на упаковке. Наиболее популярными являются следующие волокна: лен, хлопок, бамбук, шелк и прочие.

Ткани для постельного белья:

  1. Хлопок. Пользуется спросом и популярностью, что обусловлено некоторыми преимуществами: простой уход, прекрасное свойство пропускания воздуха, долговечность, бюджетная стоимость. Чем выше стоимость хлопковой нити, тем дольше она не будет садиться и изнашиваться.
  2. Лен. Весьма прочный и популярный вид материи. После многочисленных стирок не утрачивает лоска, становится более нежным, мягким, приятным на ощупь. Прекрасно пропускает воздух.
  3. Шелк. Волокно достаточно дорогостоящее, его ценность таится именно в роскоши. Материал невероятно приятен к телу, он невероятно качественный и прочный, но нуждается в правильном и бережном уходе. Белье не утратит своего внешнего вида и качества, важно ухаживать за им в соответствии с инструкцией.
  4. Бамбук. Волокно приобретает все большую популярность, так как это гипоаллергенный, мягкий, экологически чистый материал. Его мягкость совершено не уступает хлопковой материи, а долговечность и прочность – льняной.
  5. Синтетика. Такие полотна не пользуются популярностью, спать на них не очень удобно, они плохо пропускают кислород. Что касается теплопроводности, то она минимальная. Важно знать, что синтетика очень сильно линяет, поэтому с утра можно проснуться разноцветным.

Популярные разновидности тканей

Тканевые полотна бывают самыми разнообразными, все поясняется типом и характером плетения. Важно заметить, что сатин – это вовсе не вид материи, а волокна, сплетенные в единое полотно определенным образом. Чтобы понять, какая ткань лучше подходит для постельного белье, важно ознакомиться с их краткой характеристикой:

  1. Бязь.  Популярная ткань, встречается практически в каждой семье. Минусы – быстро изнашивается, не самое лучшее качество. В изготовлении бязи задействуют не слишком прочную и дешевую хлопковую нить, сплетенную обычным образом.
  2. Сатин. Есть нечто схожее с шелком, что получается благодаря использованию тонкой хлопковой нити и двойного плетения. Отличается гладкостью, нежной структурой и отменной прочностью, легким уходом и глажкой, выдерживает много стирок.
  3. Перкаль. Желательно использовать для подушек из пера либо пуха. Плотное плетение не пропустит ни одного пера. Шикарная долговечность позволит стирать материал огромное количество раз.
  4. Ситец. Тань популярна в производстве постельного белья. Главные плюсы: легкость, нежность. Минусы – сложная глажка.
  5. Батист. Идеальный вариант для тех, кто одобряет легкие материалы. Представлен в ярком, оригинальном и красочном дизайне. Недостаток – слишком быстро изнашивается.
  6. Ранфорс. Одна из разновидностей хлопковой ткани, которая невероятно гладкая и прочная, что обусловлено особым плетением нитей. Главный минус – сразу садится после стирки.

Помимо перечисленных вариантов, огромной популярностью пользуется такое постельное белье:

  1. Из микрофибры. Совершенно новый материал в производстве постельного. Прекрасно пропускает кислород и впитывает влагу, отличается простым уходом. Минус – очень цепкий материал, можно задеть порезы и царапинки, имеющиеся на кожном покрове.
  2. Из махровой ткани. Оптимальный вариант для осени и зимы. Ткань приятна к телу, теплая, отличается простым уходом.

В выборе постельного белья стоит учесть некоторые нюансы. Если нужен прочный комплект, то стоит отдать предпочтение бамбуку, толстому хлопку и льну. Любителям пуховых подушек, одеял идеально подойдет перкаль. Ситец и бязь – подойдут тем, кто обожает легкие материи и невесомость.

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