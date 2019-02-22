Выбор ткани для постельного белья

Наиболее важны физиологическим процессом человеческой жизни является полноценный и здоровый сон. Благодаря ему можно расслабиться, отдохнуть, восполнить силы и энергию.

Период сна обязан быть камфорным и приятным, поэтому, важно правильно подобрать постельное белье и ткань для постельного белья в магазине https://vashitkani.ru/.

Разновидности волокон

Чтобы купить качественное и хорошее постельное белье, желательно немного различать основные виды тканей. Главная ошибка всех покупателей в том, что, приобретая комплект с надписью «Ситец», человек уверен в его качестве и стопроцентное натуральности. Это глупо, так как необходимо читать состав именно на упаковке. Наиболее популярными являются следующие волокна: лен, хлопок, бамбук, шелк и прочие.

Ткани для постельного белья:

Хлопок. Пользуется спросом и популярностью, что обусловлено некоторыми преимуществами: простой уход, прекрасное свойство пропускания воздуха, долговечность, бюджетная стоимость. Чем выше стоимость хлопковой нити, тем дольше она не будет садиться и изнашиваться. Лен. Весьма прочный и популярный вид материи. После многочисленных стирок не утрачивает лоска, становится более нежным, мягким, приятным на ощупь. Прекрасно пропускает воздух. Шелк. Волокно достаточно дорогостоящее, его ценность таится именно в роскоши. Материал невероятно приятен к телу, он невероятно качественный и прочный, но нуждается в правильном и бережном уходе. Белье не утратит своего внешнего вида и качества, важно ухаживать за им в соответствии с инструкцией. Бамбук. Волокно приобретает все большую популярность, так как это гипоаллергенный, мягкий, экологически чистый материал. Его мягкость совершено не уступает хлопковой материи, а долговечность и прочность – льняной. Синтетика. Такие полотна не пользуются популярностью, спать на них не очень удобно, они плохо пропускают кислород. Что касается теплопроводности, то она минимальная. Важно знать, что синтетика очень сильно линяет, поэтому с утра можно проснуться разноцветным.

Популярные разновидности тканей

Тканевые полотна бывают самыми разнообразными, все поясняется типом и характером плетения. Важно заметить, что сатин – это вовсе не вид материи, а волокна, сплетенные в единое полотно определенным образом. Чтобы понять, какая ткань лучше подходит для постельного белье, важно ознакомиться с их краткой характеристикой:

Бязь. Популярная ткань, встречается практически в каждой семье. Минусы – быстро изнашивается, не самое лучшее качество. В изготовлении бязи задействуют не слишком прочную и дешевую хлопковую нить, сплетенную обычным образом. Сатин. Есть нечто схожее с шелком, что получается благодаря использованию тонкой хлопковой нити и двойного плетения. Отличается гладкостью, нежной структурой и отменной прочностью, легким уходом и глажкой, выдерживает много стирок. Перкаль. Желательно использовать для подушек из пера либо пуха. Плотное плетение не пропустит ни одного пера. Шикарная долговечность позволит стирать материал огромное количество раз. Ситец. Тань популярна в производстве постельного белья. Главные плюсы: легкость, нежность. Минусы – сложная глажка. Батист. Идеальный вариант для тех, кто одобряет легкие материалы. Представлен в ярком, оригинальном и красочном дизайне. Недостаток – слишком быстро изнашивается. Ранфорс. Одна из разновидностей хлопковой ткани, которая невероятно гладкая и прочная, что обусловлено особым плетением нитей. Главный минус – сразу садится после стирки.

Помимо перечисленных вариантов, огромной популярностью пользуется такое постельное белье:

Из микрофибры. Совершенно новый материал в производстве постельного. Прекрасно пропускает кислород и впитывает влагу, отличается простым уходом. Минус – очень цепкий материал, можно задеть порезы и царапинки, имеющиеся на кожном покрове. Из махровой ткани. Оптимальный вариант для осени и зимы. Ткань приятна к телу, теплая, отличается простым уходом.

В выборе постельного белья стоит учесть некоторые нюансы. Если нужен прочный комплект, то стоит отдать предпочтение бамбуку, толстому хлопку и льну. Любителям пуховых подушек, одеял идеально подойдет перкаль. Ситец и бязь – подойдут тем, кто обожает легкие материи и невесомость.