За посылкой в продуктовый

Крупнейший отечественный ритейлер X5 Retail Group и логистический сервис по доставке онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint создадут совместное предприятие на паритетных условиях.

Крупнейший отечественный ритейлер X5 Retail Group и логистический сервис по доставке онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint создадут совместное предприятие на паритетных условиях. Его основная цель - развитие сети постаматов выдачи посылок в магазинах Х5 Retail Group - “Пятерочка”, “Перекресток”, “Карусель” по всей России. До конца года в магазинах планируют установить 1500 постаматов. Стандартный постамат PickPoint включает в себя 80 ячеек и для его установки требуется 2,5 кв. м. Ячейки в постамате имеют несколько размеров, максимальный из которых 60*60*60, предельный вес одного заказа – 30 кг.

Создание нового предприятия можно считать вторым этапом сотрудничества ритейла с логистической компанией - в Х5 уже работают более 1700 постаматов включая и постаматы PickPoint. Однако, если раньше PickPoint только арендовал у Х5 Retail Group площади под свое оборудование - то теперь на базе нового предприятия Х5 Retail Group инвестирует в новые постаматы 50% их стоимости. Точную сумму участники сделки не раскрывают, но по разным оценкам игроков логистического рынка стоимость одного постамата варьируется в пределах 8-11 тыс долларов, исходя их этой оценки общая стоимость проектов может находиться на уровне 13-16 млн долларов, по 6,5-8 млн долларов с каждого партнера.

Партнерство с логистической компанией позволит Х5 привлечь дополнительных клиентов в свои магазины благодаря удобному сервису. PickPoint в свою очередь преследует масштабные цели: новые постаматы помогут увеличить компании долю на рынке в сегменте самовывоза, на котором компания специализируется. При этом расширение сети по словам Надежды Романовой, генерального директора PickPoint, позволит снизить конечную стоимость услуги - использовать основное конкурентное преимущество наравне с автоматизацией последней мили. На самом деле постаматы уже сейчас дешевле других способов доставки. По данным компании “Поставщик счастья” среднее значение стоимости доставки одной посылки через постамат PickPoint составляет 196 рублей, курьер “Сдэк” обойдется в 334 рубля, а “Почта России” 370 рублей.





Игроки логистического рынка в новом партнерстве для себя угрозу не видят: для большинства из них постаматы не являются основным способом доставки, но развивать это направление они хотят. “Мы не ожидаем, что данное партнерство окажет существенное влияние на долю Почты России на рынке доставки, которая составляет порядка 2/3 рынка” - комментирует пресс-служба Почты России. Другого мнения придерживаются отдельные компании - клиенты логистических сервисов, товары которых чаще других заказывают через постамат - косметика, товары для взрослых и аксессуары: “Мы решили попробовать сделать доставку через постаматы поскольку сомневались, какой уровень сервиса может быть в пунктах самовывоза, где заказы выдают люди - нет гарантии, что сотрудник будет вежлив с нашим клиентом. Сейчас много заказав через постаматы” - говорит Татьяна Хорошилова, директор по логистике для e-commerce “Иль Де Боте”.

Сеть постаматов и пунктов выдачи заказа PickPoint сейчас одна из самых больших в России - на сегодняшний день она насчитывает 5 500 постаматов и пунктов выдачи заказов. При этом PickPoint работает с собственными постаматами, но в России также популярна партнерская сеть постаматов, например, у Dpd всего по России 700 партнерских постаматов.

В целом спрос на самовывоз растет: по данным Data Insight за 2016-2018 гг самовывоз, как один из способов доставки, вырос 392%. Основными драйверами роста стали низкая цена и большая сеть пунктов самовывоза. У постаматов есть и свои преимущества: они занимают немного места, работают без персонала, что позволяет сэкономить на больших площадях и зарплате. Кроме того, постаматы простые в использовании и подходят для клиентов, которым удобнее забрать заказ из ящика без участия курьера: “Постаматы для заказов товаров для взрослых - идеальный вариант доставки. У нас на них, по данным за 2018 год, пришлось 40% заказов, и доля их постоянно растет” - говорит Дмитрий Коробицын, генеральный директор компании “Поставщик счастья”.