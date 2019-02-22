Земля ракетам не помеха

Национальный космический центр, создаваемый на базе ГКНПЦ имени Хруничева займется производством третьих степеней ракет «Ангара» и «Енисей», а также будет участвовать в производстве «Союзов-5» и, возможно, спутников для предоставления услуг интернета-вещей.

Национальный космический центр, который поручил создать Владимир Путин будет сформирован на площадке ГКНПЦ имени Хруничева и заработает к осени 2022 года. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, на ста гектарах земли там разместятся предприятия и конструкторские бюро – это производители микроэлектроники, композитных материалов и проч. Площадь центра в виде небоскреба, напоминающего ракету, составит 250 тыс. кв. метров. В него переедет штаб-квартира Роскосмоса, а также 17 подведомственных структур. «В одном месте будет собрано 20 тысяч инженеров и конструкторов» -- уточнил Рогозин.

Этот проект на ура был встречен столичными властями. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, решение президента позволит сохранить это уникальное предприятие, находящееся в сложном положении. «Там сейчас значительная часть заводской территории не используется по назначению – это плачевное зрелище» -- подчеркнул Собянин.

Не секрет, что из-за серии неудачных запусков ракет «Протон» несколько лет назад ГКНПЦ растерял значительную часть заказов, что едва не привело к финансовой катастрофе. Долги предприятия превысили 110 млрд рублей, а его главные кредиторы – государственные банки, в том числе ВТБ, предложили использовать простаивающие площади для жилой застройки, что позволило бы ГКНПЦ хотя бы частично расплатиться с долгами. Но этот проект по ряду причин реализовать не удалось. При том, что сама идея выглядела весьма здравой. Нигде в мире в центре столицы нет производства космических ракет со вспомогательной железнодорожной инфраструктурой, да еще и рядом с небоскребами (ГКНПЦ располагается на высоком берегу Москвы-реки, прямо напротив Москва-Сити).

Теперь же производственные мощности ракетного завода так или иначе будут реконструированы и модифицированы под более подходящие задачи. Весь вопрос в том, чем там будут заниматься эти 20 тысяч инженеров. Известно, что всего на ГКНПЦ трудится порядка 43 тысяч человек, из них 8 тыс. – непосредственно в Москве. И значительная часть этих людей имела все шансы уже в ближайшее время потерять работу.

Дело в том, что ракеты «Протон» уже к 2021 году будут сняты с производства из-за своей токсичности (гептил, использующийся в них в качестве топлива наносит гигантский ущерб экологии Казахстана, за что Россия регулярно платит штрафы). Теоретически их могла бы заменить более тяжелая ракета «Ангара-А5» производимая ГКНПЦ. Ее второй запуск намечен с Плесецка на декабрь нынешнего года. Но все дело в том, что для нее практически нет полезной нагрузки. Более того, уже известно, что и не появится, так как Россия приняла решение создавать сверхтяжелую ракету «Енисей», состоящую из пяти «Союзов-5». Этот носитель будет использован как для запусков сегментов нашей окололунной станции, так и нового пилотируемого космического корабля «Федерация». В этой ситуации загрузить работой ГКНПЦ можно только интенсифицировав выпуск легкого носителя «Ангара-2», которая заменит ракету «Рокот» с украинскими комплектующими. Правда, стартовый комплекс для легкой «Ангары» на космодроме Восточный появится не ранее 2021 года. То есть примерно в то же время, когда и прекратятся полеты «Протонов». Такая схема позволит сохранить большую часть коллектива ГКНПЦ, задействованную в производстве ракет, а высвобождающихся сотрудников загрузить работой в Национальном космическом центре по смежной тематике. Во-первых, речь идет о создании топливных ракетных систем на водороде для модифицированной «Ангары», что позволит резко повысить массу выводимой на орбиту нагрузки. Известно, что Центр будет выпускать третью ступень «Ангары-А5В» и третью ступень будущей сверхтяжелой ракеты, а также будет задействован в создании «Союз-5».

А, во-вторых -- спутников, как дистанционного зондирования земли, так и телекоммуникационных, способных обеспечить потребителей бесперебойным высокоскоростным интернетом в любой точке земли. Здесь просто нельзя не сказать о том, что сам Путин прямо говорит о «настоящей революции в области связи и навигации». Более того, в связи с этим он даже поручил кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. Это поручение прямо перекликается с проектом «Сфера», в соответствии с которым с 2022 по 2028 год на орбиту земли Россия должна запустить 640 космических аппаратов. Очевидно, что большая часть из них (если не все) будут предназначены для представления новых услуг, в том числе интернета-вещей. По сути проект «Сфера» это ни что иное как аналог американских программ Starlink и OneWeb, предполагающих запуск на орбиту нескольких тысяч спутников. Аналогичная программа очень важна и для России. «Это необходимая часть реализации многочисленных проектов так называемой цифровой экономики на Земли» -- говорит член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин – «Ясно, что только из космоса можно обеспечить бесперебойную связь, например, с беспилотными автомобилями в любой точке земного шара». Заметим, что ГКНПЦ уже имеет опыт производства спутников, в том числе унифицированной космической платформы «Яхта». И очевидно, что эти компетенции вполне могут быть использованы сотрудниками предприятия в Национальном космическом центре, в том числе при реализации проекта «Сфера».