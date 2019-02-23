Как выбрать обувь ребенку

В процессе выбора обуви для ребенка, нельзя ориентироваться исключительно на размер ноги и собственный вкус. Это чревато здоровьем малыша, так как неправильно подобранная обувь – основная причина плоскостопия.

Скелет ноги содержит хрящи, он окостеневает к двадцатилетнему возрасту. Именно поэтому, деформация ноги происходит под воздействием огромного количества факторов. Нельзя тянуть с выбором первой пары обуви, так как крохе нужна поддержка. Важно, чтобы обувь не была слишком свободой или тесной. Чтобы сделать правильный выбор среди широкого ассортимента который предлангает интернет магазин https://kinder-moda.com.ua/, необходимо ознакомиться с некоторыми рекомендациями и советами.

Правила подбора детской обуви

Учитывая тот факт, что нога состоит из хрящей, на стопе сохраняется жировой слой, а он существенно уменьшает чувствительность к болевым ощущения. Простыми словами, если обувь мала и жмет, деформирует стопу, кроха не будет этого чувствовать. Запрещается носить слишком маленькую и большую обувь, для чего придется измерять размер стопы каждые три месяца:

Поставить ребенка на ровную поверхность на чистый лист, используя карандаш или ручку, обвести стопу.

Померять расстояние от кончика большого пальчика до пятки.

Что касается детей до года, то в таких целях принято использовать веревочку, которую потом можно измерить с помощью линейки. Обувь маленькая, если расположение супинатора сосредоточено не под сводом стопы, кроха вынужден поджимать пальчики. Если обувь большая, то супинатор будет не под сводом стопы, наблюдается запас более полутора сантиметров. Идеально подобранная обувь – запас в пределах одного сантиметра, супинатор находится строго под стопой.

Посещая магазин, лучше брать ребенка с собой, чтобы была возможность примерить обувь. Важно, чтобы малыш потопал в новой обувке, она должна ему нравиться. Следите за тем, чтобы ноги не шаркали и не выгибались. Между пяткой и задником должен быть запас в один сантиметр.

В выборе материала стоит отдать предпочтение именно натуральное коже, так как она пластичная, растяжимая, испаряет влагу и пропускает воздух. Это лучший выбор для ножки ребенка. Она поможет избежать мозолей. Нельзя носить обувь после кого-то, так как она уже деформирована. Что касается искусственной кожи, то допустима исключительно внешняя отделка.

Советы по экспресс оцениванию обуви (взяв в руки конкретную пару, она должна соответствовать всем критериям):

цена подходит;

пятка уже носка;

подошва сгибается в нужных местах;

качественный производитель;

использован натуральная кожа;

жесткий задник;

наличие супинатора;

наличие запаса в 1 см.

Соблюдая важные советы и рекомендации, можно выбрать действительно хорошую обувь для ребенка, не жертвуя его здоровьем.