Критерии и принципы выбора VPS- хостинга

Количество хостинг-провайдеров, предоставляющих услугу VPS, в России исчисляется сотнями.

Поэтому каждый владелец сайта может найти именно тот вариант, который подходит ему больше всего. При выборе виртуального хостинга следует руководствоваться следующими критериями:

Состав и стоимость предоставляемых ресурсов. Как правило, в каждом тарифном плане указывается объем предоставляемой оперативной и дисковой памяти, процессорная мощность, пропускная способность порта, а также объем трафика, включенный в месячную абонентскую плату. При отсутствии в тарифном плане какого-либо пункта из перечисленных и рассмотрении хостинг-провайдера в качестве одного из возможных вариантов перед подключением нужно выяснить все детали. Это имеет большое значение, так как впоследствии стоимость услуг может оказаться гораздо более высокой, чем указал провайдер в описании своего тарифного плана.

Образы предоставляемых операционных систем. Как правило, клиенты получают доступ к нескольким дистрибутивам Linux и каким-либо вариантам Unix-систем. Многие провайдеры также предоставляют ОС Windows.

Предоставляемая панель управления сервером и стоимость этой услуги. Она может быть включена в абонентскую плату или оплачиваться отдельно.

Физические серверы, на которых осуществляется реализация виртуальных серверов. Нужно поинтересоваться, используются ли диски SSD или HDD. Первый вариант обеспечивает более высокую скорость работы, так что при прочих равных условиях целесообразно выбрать именно его.

Местонахождение дата-центра, в котором размещены серверы, предоставляемые в аренду хостинг-провайдером. Для владельцев сайтов, которые заинтересованы в привлечении посетителей из России целесообразно использовать сервер, который расположен в России или в Европе. От сервера, расположенного в США или Сингапуре следует отказаться, так как его использование замедлит загрузку страниц интернет-ресурса. А среди дата-центров, расположенных в России, предпочтение нужно отдавать тем, которые находятся в Москве, так как все российские регионы связаны с ней каналами передачи данных. При этом весьма желательно убедиться в том, что для подключения дата-центра к глобальной сети используется несколько хороших каналов.

И, разумеется, очень важно убедиться в известности хостинг-провайдера, продолжительности его деятельности и наличии множества позитивных отзывов на специализированных онлайн-ресурсах.