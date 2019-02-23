Виды и классификация бизнес-тренингов

Бизнес-тренингами называются спланированные и систематические усилия, направленные на модификацию или развитие деловых знаний, умений и установок человека путем его активного обучения в группе.

Цель бизнес-тренингов https://abmgroup.ru/trening-trenerov-bazovyj-uroven/ заключается в развитии или изменении деловых навыков и установок сотрудников для повышения эффективности выполнения ими одного либо нескольких видов деятельности. Исходя из поставленных задач, выделяют следующие разновидности бизнес-тренингов: Тренинг профессиональных навыков. Он представляет собой нечто среднее между повышением профессионального уровня работников и активными методами подготовки. Существует множество разновидностей тренингов профессиональных навыков, применяемых в разных направлениях бизнеса.

Тренинг эффективных продаж. Он направлен не только на развитие навыков продавца, но и на улучшение умений заключать выгодные договоры, разрабатывать рекламные мероприятия, понимать психологию потребителя. Одной из наиболее популярных разновидностей таких тренингов является обучение телефонным продажам.

Тайм-менеджмент. Такой тренинг направлен на выработку навыков планирования своего времени, умения распределять его так, чтобы можно было успевать выполнять все важные дела и при этом заниматься личностным развитием.

Тимбилдинг. Популярность тренинга командообразования обусловлена переходом многих компаний на командную систему работы. Важную роль в тренинге командообразования играет обработка разных уровней общения между членами команды (внешнего и внутреннего). Чтобы добиться максимальной слаженности действий команды, необходимо развивать оба уровня, разграничив между ними функции.

Тренинг принятия решений. Его задача заключается не в обучении принятию «правильных решений» (так как «правильность» зависит от многих обстоятельств), а в развитии творческого подхода, благодаря чему руководитель вырабатывает в себе способность находить нестандартные решения, позволяющие открыть совершенно другие перспективы.

Тренинг эффективных переговоров. его цель состоит в развитии умения убеждать, выявлять интересы собеседника и использовать их в качестве основы при ведении переговоров.

Тренинг обращения с деньгами. Его цель заключается в изменении стереотипов, психологических установок и барьеров, касающихся благосостояния человека, возможностей улучшении им своего материального положения. Чаще всего такой бизнес-тренинг проводится с начинающими бизнесменами и людьми, желающими повысить свой социально-экономический статус, но в силу психологических причин неспособных это сделать.