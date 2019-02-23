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Москва, 25.02.2019

Виды и особенности физической реабилитации

«Expert Online» 2019

Любой человек может получить травму. С некоторыми травмами организму удается справиться без особых усилий, другие требуют продолжительного лечения и проведения специальных реабилитационных мероприятий по индивидуальной программе.

После переломов и травм производятся в Академии физической реабилитации http://arehab.ru/ следующие действия:

  • Устранение отеков и изменений в сосудах, которые неизбежно возникают при продолжительном нахождении конечностей или всего тела в неподвижном состоянии.
  • Повышение тонуса и эластичности мускулатуры. Перед началом двигательной активности следует удостовериться в готовности мышц к этому, в противном случае возвращение к обычному образу жизни может сопровождаться слишком болезненными ощущениями.
  • Восстановление двигательных функций. Оно должно быть поступательным и не предусматривать избыточных физических нагрузок. Такой подход позволит предотвратить физиологические стрессы и исключить растяжения.
  • Общее укрепление организма путем нахождения в течение длительного времени на свежем воздухе, соблюдения распорядка дня и режима приема пищи.

Главную роль в восстановительной медицине играет физическая реабилитация, сочетающая в себе использование природных факторов и выполнение физических упражнений. Она нацелена на адаптацию после полученных травм, нормализацию функционирования поврежденных органов, возврат к обычному образу жизни. В этих целях используются следующие методы:

  • Лечебный массаж. Он стимулирует функционирование системы кровообращения и обычно используется при переломах, инсультах, остеохондрозе. Как правило, курс лечебного массажа состоит из десяти сеансов, которые проводятся каждый день или один раз в два дня.
  • Лечебная физкультура (ЛФК). Она помогает нормализовать обменные процессы в организме, улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы, поднимает настроение и укрепляет мышцы. При выполнении таких физических упражнений важно соблюдать умеренность. Для этого надо проводить занятия в соответствии с программой, подготовленной врачом.
  • Механотерапия. Данный метод дополняет ЛФК. Он предусматривает выполнение пациентом таких же упражнений, но не самостоятельно, а с использованием специальных приспособлений под присмотром специалиста.
  • Электростимуляция. Данный метод предусматривает использование электротока при нарушении двигательной активности.
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