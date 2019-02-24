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Москва, 25.02.2019

Как выбрать подходящие контактные линзы

«Expert Online» 2019

Правильный подбор контактных линз позволяет эффективно решить проблемы со зрением. Перед их приобретением первым делом необходимо получить консультацию у врача. Затем нужно выбрать тип контактных линз.

Евли вы решили заказать контактные линзы, то должны учесть, что существуют следующие критерии классификации этих изделий:

  • Мягкие или жесткие. Мягкие линзы удобны в применении, однако имеют короткий срок службы. Жесткие линзы не обеспечивают такого же удобства, зато долго служат и являются незаменимыми при определенных нарушениях зрения.
  • Суточного или дневного ношения. Первые можно не снимать в течение тридцати дней, вторые следует снимать на ночь и помещать в емкость со спецраствором.
  • Для коррекции астигматизма, мультифокальные или классические. С помощью этих линз можно решать конкретные проблемы со зрением, и при выборе одного из перечисленных типов нужно руководствоваться рекомендациями, полученными у врача.
  • Прозрачные или цветные. Первые абсолютно незаметны и могут носиться в течение продолжительного времени. Вторые, наряду с корректировкой зрения, обеспечивают возможность на время изменить цвет глаз. Однако при слабом освещении в результате расширения зрачка окрашенная часть линзы может оказываться в поле зрения и препятствовать обзору. Кроме того, их нельзя носить столь же долго, как прозрачные.
  • Пролонгированного ношения или однодневные. Первые служат от двух недель до двенадцати месяцев. По истечении этого срока их следует заменять. Кроме того, они нуждаются в тщательном уходе. Их необходимо хранить в контейнере и обрабатывать спецрастворами.

После выбора типа контактных линз нужно определиться с брендом. В число завоевавших наибольшую популярность брендов входят Air Optix, Acuvue, PureVision, Proclear, Biofinity.

Затем следует выбрать способ приобретения контактных линз. Их можно купить в обычном магазине оптики, в онлайн-магазине или в линзомате. Первый способ является наиболее затратным, поскольку обычный магазин несет расходы за аренду помещения, оплату труда персонала и др. Однако его использование позволяет быстро получить дополнительную информацию у продавца по поводу тех или иных линз. В онлайн-магазинах стоимость линз ниже, при этом покупатель экономит время на хождении по обычным магазинам. В линзоматах цены также доступные, но выбор продукции является весьма ограниченным.

Тем, кто раньше не пользовался линзами, в первый раз лучше приобрести несколько видов линз от различных производителей и сопоставить их на практике. После проверки нескольких видов линз можно выбрать наиболее подходящие и в дальнейшем приобретать их большими упаковками.

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