Как выбрать подходящие контактные линзы

Правильный подбор контактных линз позволяет эффективно решить проблемы со зрением. Перед их приобретением первым делом необходимо получить консультацию у врача. Затем нужно выбрать тип контактных линз.

Евли вы решили заказать контактные линзы, то должны учесть, что существуют следующие критерии классификации этих изделий:

Мягкие или жесткие. Мягкие линзы удобны в применении, однако имеют короткий срок службы. Жесткие линзы не обеспечивают такого же удобства, зато долго служат и являются незаменимыми при определенных нарушениях зрения.

Суточного или дневного ношения. Первые можно не снимать в течение тридцати дней, вторые следует снимать на ночь и помещать в емкость со спецраствором.

Для коррекции астигматизма, мультифокальные или классические. С помощью этих линз можно решать конкретные проблемы со зрением, и при выборе одного из перечисленных типов нужно руководствоваться рекомендациями, полученными у врача.

Прозрачные или цветные. Первые абсолютно незаметны и могут носиться в течение продолжительного времени. Вторые, наряду с корректировкой зрения, обеспечивают возможность на время изменить цвет глаз. Однако при слабом освещении в результате расширения зрачка окрашенная часть линзы может оказываться в поле зрения и препятствовать обзору. Кроме того, их нельзя носить столь же долго, как прозрачные.

Пролонгированного ношения или однодневные. Первые служат от двух недель до двенадцати месяцев. По истечении этого срока их следует заменять. Кроме того, они нуждаются в тщательном уходе. Их необходимо хранить в контейнере и обрабатывать спецрастворами.

После выбора типа контактных линз нужно определиться с брендом. В число завоевавших наибольшую популярность брендов входят Air Optix, Acuvue, PureVision, Proclear, Biofinity.

Затем следует выбрать способ приобретения контактных линз. Их можно купить в обычном магазине оптики, в онлайн-магазине или в линзомате. Первый способ является наиболее затратным, поскольку обычный магазин несет расходы за аренду помещения, оплату труда персонала и др. Однако его использование позволяет быстро получить дополнительную информацию у продавца по поводу тех или иных линз. В онлайн-магазинах стоимость линз ниже, при этом покупатель экономит время на хождении по обычным магазинам. В линзоматах цены также доступные, но выбор продукции является весьма ограниченным.

Тем, кто раньше не пользовался линзами, в первый раз лучше приобрести несколько видов линз от различных производителей и сопоставить их на практике. После проверки нескольких видов линз можно выбрать наиболее подходящие и в дальнейшем приобретать их большими упаковками.