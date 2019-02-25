К Украине подходит ракетный эсминец США

Эсминец США «Дональд Кук» с крылатыми ракетами на борту подходит к Одессе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что американский корабль вышел в черное море 19 февраля, имея в арсенале 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи км.

В российском Национальном центре управления обороной сообщили, что отслеживают передвижения эсминца в Черном море с момента захождения в акваторию этого военного корабля.

«Дональд Кук», а также другие натовские корабли, которые принадлежат странам с территориями, не выходящими к побережью Черного моря, регулярно заходят в акваторию с началом украинского кризиса и воссоединения Крыма с Россией.

Однако согласно Конвенции Монтрё, они могут находится в Черном море не более 21 дня.

Также в минувшие выходные разведку у берегов российского Крымского полуострова произвел самолёт ВМС США P-8A Poseidon

Воздушное судно находилось на расстоянии 125 км от Крымского моста, сообщает News.ru.