6 из 10 самых здоровых наций планеты живут в Европе

По версии Bloomberg, самая здоровая нация – испанцы. США занимают в рейтинге 35 место, Россия не попала в первую полусотню самых здоровых стран.

Испания обошла Италию и заняла первое место в рейтинге самых здоровых стран мира Bloomberg Healthiest Country Index 2019. В прошлом рейтинге, который был составлен в 2017 году, испанцы стояли на шестом месте. Итальянцы два года назад считались самой здоровой нацией на планете.

Аналитики Bloomberg расставили 169 стран по стобалльной системе согласно ожидаемой продолжительности жизни с учетом штрафных баллов за такие риски, как курение, ожирение и и.д. Кроме этого, при составлении рейтинга учитывались и такие факторы, как окружающая среда, доступ к чистой воде, условия санитарии и гигиены и другие.

Результат несомненно порадовал европейцев, поскольку в Bloomberg Healthiest Country Index 2019 в первой десятке шесть европейских стран. Кроме Испании и Италии, это Исландия (3 место), Швейцария (5), пропустившая на четвертое место Японию; Швеция (6) и Норвегия (9). В десятке самых здоровых наций также австралийцы (7), сингапурцы (8) и израильтяне (10).

У испанцев самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в Евросоюзе. По этому показателю они уступают согласно данным ООН только японцам и швейцарцам. Не удивительно, что по прогнозу Института по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья при университете Вашингтона (IHME) Испания к 2040 г. обойдет Японию, Сингапур и Швейцарию и выйдет на первое место и по продолжительности жизни, которая вплотную приблизится к 86 годам.

Ученые могут привести много факторов, влияющих на здоровье нации. Одним из наиболее «понятных» является питание. В случае с Испанией и Италией, занимающими два первых места в рейтинге, это, конечно, знаменитая средиземноморская диета в сочетании с оливковым маслом и орехами, которая позволяет существенно снизить количество сердечнососудистых заболеваний. Кстати, остальные европейские средиземноморские страны тоже занимают высокие места: Франция – 12, Кипр – 21, Португалия – 22, Греция – 26, Мальта - 27.

Обращает на себя внимание отсутствие в первой десятке американских стран. В первую двадцатку входят только канадцы, у которых 16 место. Следующая по состоянию здоровья страна в Западном полушарии… Куба, замыкающая третью десятку (30). Соединенные Штаты опустились по сравнению с прошлым рейтингом на одну строчку и занимают лишь 35 место. В США ожидаемая продолжительность жизни «хромает», главным образом, из-за наркомании и высокого уровня самоубийств. Кроме кубинцев, американцы также пропустили вперед чилийцев и костариканцев, поделивших 33 и 34 места.

Специалисты считают, что кубинцы превосходят американцев благодаря тому, что кубинская медицина делает упор на предотвращение болезней, а американская – на диагностику и лечение.

Европейцы доминируют в рейтинге самых здоровых стран планеты. В первой тридцатке другие континенты представляют лишь 8 стран. Наиболее впечатляющий скачок – сразу на семь позиций по сравнению с рейтингом 2017 года сделала Южная Корея, занимающая 17 место.

Есть, чем похвалиться и китайским медикам. Китай, население которого составляет почти 1,4 млрд человек, поднялся на три места и занимает в рейтинге 2019 года 52 место. Причем, по приведенному выше прогнозу IHME КНР обойдет по продолжительности жизни к 2040 г. США.

Если взглянуть на последнюю тридцатку Bloomberg Healthiest Country Index 2019, то там ничего удивительного. 27 из 30 самых неблагополучных в отношении здоровья стран находятся в Африке. Еще три страны из последней тридцатки – Гаити, Афганистан и Йемен.