Курс доллара отреагировал на заявление Трампа

Курс доллара в понедельник утром отреагировал на заявление заявление президента США Дональда Трампа об отсрочке введения пошлин на китайские товары. Курс доллара снижается к ряду ключевых валют, золлоту и ква лютам ЕМ.

Однако после новости китайского агенства Синьхуа о "неопреленности" с торговыми переговорами США и Китая курс доллара стабилизировался.

Индекс доллара торгуется к 8.54 мск на уровне 96,47 пункта.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общим объемом импорта 200 миллиардов долларов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином.

Рубль также поддерживают позитивные новости о торговых переговорах.

Курс доллара к рублю на закрытии пятницы снизился на 18 копеек - до 65,39 рубля, курс евро - на 22 копейки - до 74,09 рубля.

Также российская валюта получает поддержку от налогового периода и высоких цен на нефть, которые находятся на максимуме за три месяца.