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Москва, 25.02.2019

#ПарольСибирь: звездный старт эстафеты в поддержку зимней Универсиады в Красноярске

«Expert Online» 2019
  • #ПарольСибирь: звездный старт эстафеты в поддержку зимней Универсиады в Красноярске
скриншот youtube.com

Когда объединились спортивные фанаты и фанаты вкуса!

Популярные блогеры запустили в Instagram эстафету под хэштегом #ПарольСибирь: они делают каверы на новый хит о Сибири. За считанные дни песня стала неофициальным гимном Всемирной зимней универсиады, которая в 2019 году пройдет в Красноярске. Первым челлендж опубликовал Олег Майами, его уже поддержала Аиша Выскубова, которая передала свою эстафету Антону Лаврентьеву.  

#ПарольСибирь — это песня, вдохновленная беспрецедентным для России событием: наша страна впервые принимает такие масштабные игры среди студентов. Со 2 по 12 марта столицей состязаний станет Красноярск, и это неслучайно: в городе расположен самый крупный вуз Сибири — Сибирский федеральный университет, где учится более 40 000 студентов. 

Эстафета, запущенная при участии известного сибирского бренда «Омский бекон», не просто подогревает интерес к играм. В песне #ПарольСибирь есть такие простые и искренние слова -  настоящее признание в любви к самой Сибири:

Пароль «Сибирь» для самых отчаянных,

Для лучших из нас, в самом сердце найденных.

Пароль «Сибирь» в прямом эфире.

Хочешь проверить себя? Да!

Встретимся в Сибири!

Клип на новый хит снят прямо в общежитии, где студенты-спортсмены готовятся к вечеринке. Его тепло приняла аудитория YouTube: на данный момент видео набрало более 3 миллионов просмотров и множество положительных отзывов, а в комментариях пользователи и поклонники бренда передают привет из своих родных городов:

Юлия Иванова: «Вот такую рекламу я смотрела бы вместо многого на ТВ… и да, Сибирь рулит, привет из Барнаула»!

Виктор Рыбалов: «Ничего круче не видел! Ребята вы лучшие из лучших!!! Я с Томска, с Сибири. Привет землякам»!

Вениамин Барский: «А это было круто. Привет из Кемерово».

Самир Ализаде: «Привет из Красноярска. Сибирь рулит))﻿»

Юоий Крот студия: «Как гимн универсиады﻿».

Звёздная эстафета #ПарольСибирь продлится до 12 марта — окончания Универсиады в Красноярске. Для того чтобы поддержать участников соревнований гимном, не обязательно обладать сильным голосом, быть студентом и жить в Сибири. Достаточно быть человеком с горящими глазами. Пойте с нами — и встретимся в Сибири!

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