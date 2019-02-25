Курс доллара: рубль протестирует важную отметку, а затем пойдет на разворот

Курс доллара снижается в понедельник на 20 копеек к 14.13 мск до 65,19 рубля на фоне налоговых выплат. Курс евро торгуется нейтрально - 74,09 рубля.

По прогнозу Sberbank CIB, курс российской валюты сегодня попробует протестировать отметку 65,00 рубля за доллар. Однако уже в ближайшее время может произойти разворот тренда, в том числе с учетом скорого исчезновения поддержки со стороны налоговых выплат, в то время как краткосрочные геополитические риски обостряются.

При этом, рублю благоприятствует внешний контекст: отсрочка Трампом введения пошлин на китайские товары поддеживает рисковые активы.

Официальный курс доллара, объявленный Банком России с 26 февраля, составляет 65,2582 рубля, сообщает пресс-служба Банка России.

Официальный курс евро составляет 74,0876 рубля.