Лечение в Израиле – почему эффективно и популярно

Многие люди выбирают израильские клиники для лечения самых серьезных заболеваний. Страна считается одной из самых маленьких в мире, с населением около 9 миллионов человек. В Москве только проживает 12 миллионов, что уж говорить обо всей необъятной России. При этом – Израиль находится на первом месте в мире по медицинскому туризму. Около 65 тысяч человек приезжает сюда ежегодно лечиться. Стоит разобраться в основных причинах – почему именно Израиль выбирают для лечения?

Высочайший уровень развития медицины

Правительство страны в медицину вкладывает огромные деньги, около 10% от всего ВВП. Здесь лечат самые тяжелые заболевания, связанные с позвоночником, опорно-двигательным аппаратом в целом, бесплодием. На современном оборудовании проводятся уникальные нейрохирургические операции, а врачи имеют огромный опыт. Известна страна и своим прогрессивным подходом к лечению онко заболеваний. Здесь действительно на 100% излечивают от рака – предстательной, молочной железы, матки. Качество услуг по медицине считается самым лучшим в мире.



Передовые методики

В Израиле давно применяются инновационные методики, они в других странах неизвестны или находятся на экспериментальном уровне. Клиники, больницы сотрудничают с высшими учебными заведениями, а также сами ведут научную деятельность. Лечат не только на основе теории, применяется многолетняя практика.

Используются такие инновационные методики лечения онко заболеваний:

гипотермия;

HIFU;

криотерапия;

гормональная терапия.

Существенных высот удалось достичь и в лечении позвоночника.



Диагностика

Для того чтобы диагностика была эффективной, важна ее скорость и точность результата. В Израиле используются современные методы диагностики, и что немаловажно – делается все быстро. Полное обследование пациента проводится в течение 72 часов после поступления. Благодаря исследованиям ставятся самые сложные диагнозы или выявляются ложные. Лечащий врач получает на руки полную картину, что позволяет назначать правильное лечение.

Для диагностики используются такие методы:

эндоскопия;

УЗИ – двух, трехмерное;

маммография инфракрасная;

рентген;

ПЭТ в сочетании с КТ и МРТ.

Используются онко-маркеры для выявления ранних стадий рака. Проводятся анализы на антитела, фибротесты.



Оборудование

Клиники оснащены передовым инновационным оборудованием. В диагностике задействованы мощные томографы Тесла. Отличительно и то, что в Израиле есть оборудование, аналога которому нет нигде в мире. Ученые разработали специальный аппарат для бесконтактной маммографии. В Израиле выдано больше всего патентов на медицинское оборудование, по сравнению со всеми странами мира.

Современные операции – малоинвазивные или сохраняющие органы

Около 60% от всех операций, которые делают в Израиле – малоинвазивные или же проводятся с сохранением органа. Это операции с использованием лапароскопии и эндоскопии. Изначально пациенту предлагаются методы лечения без оперативного вмешательства, если это будет эффективно. Если же такой вариант не поможет, то применяется оперативное вмешательство, которое будет оправданно. Ткани минимально травмируются, и организм в целом сохраняет свои жизненные силы. Известна такая хирургическая система, как «Да Винчи», в которой благодаря роботам выполняются самые микроскопические разрезы, проколы.

Врачи и их профессионализм

Профессия врача в Израиле престижна и высокооплачиваема. Здесь качественное и длительное обучение. Сначала идет обучение в ВУЗе 7 лет, а потом 3–4 года по узкой специализации конкретного врача. В клиники на работу берут лучших медиков, потому что это репутация и прибыль каждого учреждения. Стажировка выпускников проходит в зарубежных медицинских учреждениях. К своей работе врач подходит не только с теоретической базой, но и с практическим опытом. Многие медики вернулись назад в Израиль из разных стран мира.

Доступность цен

Стоимость лечения в клиниках израиля ниже на 25–30%, чем в Америке или Западной Европе. Здесь не берут предоплату, и каждая услуга оплачивается отдельно. Возможен как наличный, так и безналичный расчет. Цены на некоторые медицинские услуги в Израиле почти такие же, как в Москве или других крупных городах России. При этом качество в разы выше.

Простота приезда и оформления на лечение

Во многих крупных клиниках работает отдел по обслуживанию иностранных клиентов. Нужно только заполнить заявку на лечение, и специалисты клиники сами свяжутся, организуют весь процесс приезда и лечения, оформления документов. Въезд для россиян на территорию Израиля – до 90 дней без визы.

Немаловажно и то, что многие врачи Израиля владеют русским языком.

Причин, чтобы выбрать Израиль для лечения, множество, у каждого пациента свои критерии, но не зря сюда едут за медицинскими услугами со всего мира.