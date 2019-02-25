Названы потенциальные цели российских «Цирконов» в США

Телеканал «Россия 1» сообщает, что в случае угрозы для России со стороны США российские ракеты «Циркон» на Восточном побережье Североамериканского континента могут достичь здания Пентагона в Вашингтоне с высшим военным командованием США, загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде и командного пункта Форт-Ритчи в штате Мэриленд.

Потенциальными целями на западе США для российских ракет станут пункт управления ядерными силами Джим-Крик и управление стратегическими наступательными силами.

Чтобы поразить цели российским военным кораблям с «Цирконами» на борту достаточно продвинуться в нейтральных водах на 400 километров к берегу. На поражение целей российским ракетам достаточно 5 минут, тогда как американским потребуется для достижения Москвы 10 минут времени.

Как пояснил ведущий программы «Вести», «если Россия ничего, не нарушая, просто разместит, в океанах подлодки с минимум сорока пусковыми установками ракет «Циркон» на каждой субмарине, то американские центры принятия решений оказываются в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил в послании к Федеральному собранию, что российская гиперзвуковая морская ракета «Циркон» может совершать полеты более, чем на тысячи километров со скоростью девять Махов. Ракетой будут вооружены надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.