Цена на нефть никак не отреагировала на решение Трампа по Китаю и продолжает торговаться на уровне 67$ за баррель. Однако специалисты отмечают, что у «нефтяных быков» сдают нервы и вполне вероятно стоит ожидать корректировку цен, пишет Прайм.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп объявил о решении повременить до 1 марта с повышением тарифов на товары из Китая. Объяснил он это значительными подвижками в торговых переговорах с китайской стороной.

Как пишет агентство, «все идет к тому, что появится новое торговое соглашение между Китаем и США». Однако после заключения договора очень велика вероятность коррекции «на факте».

«Интерфакс» сообщает, что на 8:15 по московскому времени апрельские фьючерсы на нефть сорта Brent сохранили уровень в 67% , подешевев всего на 0,33%, стоимость апрельского фьючерса на американскую нефть WTI опустилась на 0,19%, достигнув показателя $57,15 за баррель.