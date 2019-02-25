Немецкие СМИ начали травлю сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро

СМИ Германии начали «раскручивать» венесуэльскую тему по украинскому сценарию, сообщает информагентство «Новостной фронт».

Больше других «старается» таблоид Bild, также выступавший флагманом поддержки украинского майдана. Издание ведет активную информационную войну против левых политиков, активно поддерживающих действующего президента, а также критикующих планы американской интервенции в Боливарианскую Республику.

«Новостной фронт» отмечает, что на тему смены режима в Венесуэле пишет автор, который рекламировал переворот на Украине. Подача материала производится в том же формате, что и 2014 году, то есть без предоставления слова оппонентам.

Пиар-компанию переворота в Венесуэле возглавляет Пауль Ронцхаймер – активист майданного путча на Украине в 2013-2014 годах, сообщает агентство.

Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны на период действия временного правительства. В Москве объявили события попыткой госпереворота, поддержав официального президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

США в свою очередь признали Гуайдо президентом, заявив, что ради «светлого будущего» венесуэльцев не исключают военное вторжение в эту страну.