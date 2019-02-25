ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 25.02.2019

Немецкие СМИ начали травлю сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро

«Expert Online» 2019

СМИ Германии начали «раскручивать» венесуэльскую тему по украинскому сценарию, сообщает информагентство «Новостной фронт».

Больше других «старается» таблоид Bild, также выступавший флагманом поддержки украинского майдана. Издание ведет активную информационную войну против левых политиков, активно поддерживающих действующего президента, а также критикующих планы американской интервенции в Боливарианскую Республику.

«Новостной фронт» отмечает, что на тему смены режима в Венесуэле пишет автор, который рекламировал переворот на Украине. Подача материала производится в том же формате, что и 2014 году, то есть без предоставления слова оппонентам.

Пиар-компанию переворота в Венесуэле возглавляет Пауль Ронцхаймер – активист майданного путча на Украине в 2013-2014 годах, сообщает агентство.

Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны на период действия временного правительства. В Москве объявили события попыткой госпереворота, поддержав официального президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

США в свою очередь признали Гуайдо президентом, заявив, что ради «светлого будущего» венесуэльцев не исключают военное вторжение в эту страну.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
      У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
    2. Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США
      Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США
    3. Борьба за нефть в Ливии выходит на финишную прямую
      Перевес в ливийском конфликте все больше склоняется на сторону Халифы Хафтара, которого поддерживает Россия