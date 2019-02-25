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Москва, 25.02.2019

Новая спецверсия Ford Transit откроет российским инкассаторам доступ к подземным парковкам

«Expert Online» 2019
  • Новая спецверсия Ford Transit откроет российским инкассаторам доступ к подземным парковкам
из архива пресс-службы
  • Линейка версий на базе Ford Transit специального назначения продолжает расширяться для выполнения требований любого бизнеса;
  • Новая специальная версия Ford Transit является инкассаторским автомобилем с уменьшенной на 190 мм относительно базового фургона высотой кузова;
  • Высота в 2300 мм позволит бронированному Ford заезжать на большинство подземных парковок, что повысит безопасность перевозок и освободит городские улицы;
  • Заниженная версия инкассаторского Ford Transit сохранила весь функционал стандартной версии, может быть бронирована по второму или третьему классу и оснащена высокотехнологичным оборудованием. 

 Компания Ford Sollers сообщает о расширении линейки коммерческих автомобилей Ford Transit специального назначения. Для заказа стал доступен фургон для инкассации с уменьшенной до 2300 мм общей высотой.

Ford Sollers является одним из ведущих поставщиков фургонов для инкассации в России, и новая версия призвана сделать бронированный Ford Transit еще более удобным для городского использования. Уменьшение высоты стандартного фургона (модификация L2H2) на 190 мм позволит инкассаторскому Ford Transit заезжать на большинство подземных парковок. Благодаря этому повысится безопасность перевозок за счет возможности размещения машины ближе к инкассируемому объекту, а также освободится место на уличных парковках и обочинах дорог.

ford-transit-armoured_lowroof2_1200.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Данная версия сохранила весь функционал стандартных Ford Transit для инкассации. Автомобиль может быть бронирован по второму и третьему классам, наиболее востребованным на рынке инкассаторских автомобилей. При этом производственные возможности позволяют комбинировать элементы защиты разных классов в конструкции одного автомобиля.

В качестве дополнительного оборудования на автомобиль инкассации могут быть установлены телеметрический комплекс, позволяющий удаленно отслеживать местонахождение и состояние автомобиля, система внутреннего и внешнего видеоконтроля (до 8 видеокамер с возможностью записи на встроенный жесткий диск), система пожаротушения, централизованная система закрывания дверей, специальная климатическая установка, бойницы, крепления для оружия.

Инкассаторские фургоны на базе Ford Transit можно заказать с передним или полным приводом, мощность турбодизельного двигателя составляет 125 л.с. Переоснащение автомобилей осуществляется сертифицированными кузовостроителями, тщательный подход к выбору которых гарантирует соответствие конечной продукции высоким стандартам качества Ford. Цена инкассаторских автомобилей на базе Ford Transit определяется на основе согласованной с каждым заказчиком внутренней планировки и оснащения специальным оборудованием.

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