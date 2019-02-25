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Москва, 25.02.2019

Отделение строительной техники компании Husqvarna о покупке подразделений Atlas Copco

«Expert Online» 2019
  • Отделение строительной техники компании Husqvarna о покупке подразделений Atlas Copco
из архива пресс-службы

Представители отделения строительной техники компании Husqvarna (входит в Husqvarna Group), которая является одним из крупнейших мировых производителей оборудования и инструмента для алмазной резки, рассказали об успешной покупке части бизнеса шведского производителя промышленного оборудования Atlas Copco.

Одним из главных стратегических векторов для развития компании Husqvarna в 2018 году стало направление строительной техники Husqvarna Construction Products. В рамках стратегии по усилению позиций на рынке строительного оборудования холдинг приобрел у Atlas Copco подразделения «Оборудование для уплотнения грунта» и «Оборудование для работы с бетоном».

На сегодняшний день все заказы техники для бетонирования и уплотнения грунта, принадлежащей ранее Atlas Copco, происходят через Husqvarna. Предложения, пополнившие ассортимент Husqvarna,  включают в себя виброрейки для бетона, трамбовочные виброплиты и двухвальцовые катки. Появление в каталоге продукции компании подобного оборудования стало продолжением стратегии по расширению присутствия Husqvarna Construction Products на рынке бетонирования, увеличению своей доли и усилению позиций компании в строительном сегменте.

«Одним из стратегических направлений роста нашей компании является развитие смежных секторов бизнеса,” - прокомментировал директор отделения строительной техники Husqvarna Кирилл Соколов. - “Приобретение части компании Atlas Copco является ярким и успешным примером, доказывающим правильность выбранной стратегии Husqvarna Construction Products. После этого слияния, при помощи нашего оборудования стало возможным выполнять весь цикл работ с бетоном: от уплотнения грунта до создания зеркальных поверхностей».    

Интересные факты о технике Husqvarna Construction Products:

             Техника Husqvarna Construction производится на 11 крупных заводах по всему миру силами более чем 2100 сотрудников;

             Строительная техника Husqvarna Construction представлена более чем в 70 странах;

             Ежегодно Husqvarna Construction поставляет более 9 миллионов единиц алмазного инструмента — режущие диски, бурильные коронки и сверла, канаты и шлифовальный инструмент — специализированным организациям и мастерам по всему миру;

             При создании строительного оборудования компания придерживается следующих основных принципов: высокая производительность, ориентация на эффективность и развитая сеть обслуживания и поддержки. Для достижения этих целей производитель использует высококачественные материалы и запатентованные технологии.

Фокус на развитие и укрепление своих позиций в строительном сегменте Husqvarna сохранит и в 2019 году. Инновационные решения и высокие технические характеристики оборудования найдут свое отражение в новом ассортименте продукции Husqvarna Construction — в скором времени компания представит аккумуляторную линейку резчиков. Следите за новостями на официальном сайте и в социальных сетях.

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