ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАВОД LG ELECTRONICS В ПОДМОСКОВЬЕ: ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

LG Electronics, один из мировых лидеров в области потребительской электроники, пригласил российских журналистов и известных деятелей из мира телевидения, спорта и искусства на российский завод компании, расположенный в Рузском районе Московской области. Главной целью поездки было знакомство с новыми холодильниками LG DoorCooling+ и OLED телевизорами LG, особенностями их производства. Участники поездки убедились, что качество устройств соответствует самым высоким мировым стандартам.

С момента основания в 1958 году LG возглавила научно-технический прогресс Южной Кореи, став первой компанией, создавшей радиоприемник, холодильник, телевизор и кондиционер. Отвечая потребностям рынков разных стран, где расположены филиалы LG, уже 61 год компания стремится привнести на них самые продвинутые технологии, в том числе за счет локализации производства. Российский завод LG Electronics вРузском районе Московской области, является одним из самых крупных в Европе с общей численностью сотрудников 1 450 человек. Строительство предприятия началось в апреле 2005 года, а уже всего через год в сентябре 2006 года комплекс начал успешно функционировать. На территории общей площадью 47 га действуют корпуса, в которых производятся передовые OLED и ЖК телевизоры, холодильники и стиральные машины от доступных до премиальных моделей. Российское производство LG вносит существенный вклад в развитие экономики страны. Аккумулированные инвестиции в развитие производства с момента открытия завода в 2006 году до конца 2019 года составит $493 000 000. Все эти годы завод LG демонстрирует стабильный рост высокотехнологичных мощностей, от года к году увеличивая объемы выпускаемой продукции компании, следуя возрастающему спросу потребителей на нее. Например, количество телевизоров, выпущенных заводом, скоро достигнет 25-миллионов экземпляров. А к настоящему временилинии производства стиральных машин и холодильников уже перешагнули миллионную отметку, достигнув к концу 2018 года результата в 5 764 000 холодильников и 10 660 000 стиральных машин. На заводе используются передовые технологии, в том числе за счет стратегии компании на увеличение локализации комплектующих, что позволяет оптимизировать стоимость выпускаемой продукции при сохранении ее высокого качества в соответствии с международными стандартами. До конца 2019 года производство достигнет локализации материалов 21% в холодильниках, 38% в холодильниках и 59% в стиральных машинах.

Так на территории предприятия, помимо сборочных цехов LG Electronics, располагаются производства компаний-партнеров, которые осуществляют изготовление разнообразных деталей для основного сборочного производства: от высокотехнологичных печатных плат для телевизоров до литья корпусов техники, производства упаковки для нее и т.п.

LG уделяет особое внимание качеству бытовой техники, производимой на заводе. Поэтому система ее проверки многоступенчатая: входной контроль (проверка комплектующих); линейный контроль (проверка отдельных узлов, агрегатов и внешнего вида техники в процессе сборки); выходной контроль (проверка готовой техники)

В ходе экскурсии по производственным линиям гости LG ознакомились с передовой продукцией LG: OLED телевизорами и холодильниками с прорывной технологией DoorCooling+. Помимо журналистов в путешествии на завод LG приняли участие известные люди, среди которых —соучредитель благотворительного Зеленого марафона «Бегущие сердца» Полина Киценко, художественный руководитель Большого московского государственного цирка Аскольд Запашный, продюсер Илья Бачурин, режиссёр Егор Кончаловский, основатель агентства PR-trend Екатерина Одинцова, популярные ведущие Юлия Барановская, Татьяна Веденеева, Татьяна Геворкян, Маргарита Митрофанова, Светлана Королева, Ольга Орлова, певица Анжелика Агурбаш, известные актрисы Ольга Кабо, Илана Юрьева и Анастасия Денисова, призер Олимпийских игр по фигурному катанию и общественный деятель Ирина Слуцкая, Премьер Большого театра Анна Тихомирова, дизайнер Алиса Толкачева, дизайнеры интерьеров Диана Балашова и Алена Санаева, известный фотограф Дмитрий Каманин.