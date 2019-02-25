Renault Duster и Renault Kaptur: кому что больше по вкусу

Renault Duster и Kaptur – два прорывных концепта французского автопроизводителя. Несмотря на внешние различия, платформа у внедорожников одна, а вот целевая аудитория по задумке должна быть разной. Кто что предпочитает, и какой вариант выбрать новичку?

Renault Duster и Renault Kaptur – два прорывных концепта французского автопроизводителя. Первый буквально ворвался на российские дороги чуть больше 5 лет назад, фактически отменив правило «большой автомобиль должен быть дорогим». Второй меньше чем за 2 года продаж попал в топ-10 самых продаваемых внедорожников в России, не говоря о том, что он стал серьезной заявкой концерна на новые более дорогие рынки.

Несмотря на все внешние различия, платформа у внедорожников одна, а вот целевая аудитория по задумке должна быть разной. Кто что предпочитает, и какой вариант выбрать новичку? Цена в данном случае индикатором быть не может: отрыв между моделями несущественный – в пределах 200 тысяч рублей в базовой версии и 150 тысяч в топовой комплектации. Здесь нужно качественное сравнение и сопоставление желаний водителя с возможностью машины.

Renault Duster – мощный, надежный, безотказный

Бюджетный внедорожник в исполнениях 4Х2 и 4Х4 отличается экономичным характером, высокой посадкой и большой вместительностью багажника. В связи с чем он прекрасно подойдет в качестве машины для поездок по городу и трассам:

большим семьям (вместительный багажник на 475–1636 л, комфортный салон, адаптация к российским дорогам);

новичкам (большие колеса, уверенный ход, курсовая устойчивость, приемистость);

активным представителям коммерческой сферы (торговые представители, начинающие предприниматели);

опытным водителям, которые предпочитают надежность и безотказность внешнему лоску.

В отличие от «младшего коллеги», Renault Duster предлагается в бензиновом и дизельном варианте двигателя. Причем последний комплектуется 6-ступенчатой механической коробкой передач, а такая пара является одной из самых сбалансированных. Потому для поклонников марки, которые хотят дизельный агрегат, выбор между двумя лидерами предрешен.

Renault Kaptur – принципиально другой «Рено»

Renault Kaptur, в свою очередь, демонстрирует выдающиеся динамические характеристики, элегантный вид и уникальный стиль. Автомобиль узнаваемый, стильный, яркий. Все это выгодно отличает модель от всех «соперников» в классе.

Базовые характеристики хода и внедорожных свойств:

разгон до сотни километров – от 11,2 сек.;

потребление топлива (только бензин) – от 7,4 л на 100 км пробега в смешанном цикле;

дорожный просвет – 20,5 см;

оптика – полностью или частично светодиодная (зависит от комплектации);

подвеска – интеллектуальная, энергоемкая.

Особый плюс стильной версии кроссовера в исполнении Renault – комфорт, продуманный до мелочей. Кресла регулируются по горизонтали и вертикали (это единственная серия брендового семейства, в которой удобство посадки оценено на 10 баллов из 10), зеркала складываются, ключ-карта работает в режиме «свободные руки», мультимедиа нового поколения. Список можно продолжать – Renault Kaptur изначально позиционирован как самая «заряженная» машина, и свой статус полностью оправдывает.

Это отличный выбор для серьезных бизнесменов и бизнес-леди, руководителей разных уровней. Как показывают продажи, узнаваемый броский элегантный кроссовер чаще предпочитают водители с опытом от 5–7 лет и молодые люди возрастной категории до 35 лет.

О силовых характеристиках

К слову, моторный ряд в концептах представлен одинаковыми вариантами с двумя уточнениями. И Duster, и Kaptur продаются у дилеров в двух бензиновых версиях – на 1,6 и 2,0 л производительностью 114 и 143 л. с., соответственно.

При этом у «Дастера» присутствует дизельная альтернатива (109 л. с.). Зато у Kaptur имеется вариант с роботизированной трансмиссией CVT-Tronic. Она формирует пару с 2-литровым бензиновым мотором, а такая комбинация показала себя эффективной для города.