Названы риски российской экономики

Moody's Investors Service опубликовало исследование о российской экономике, перечислив ключевые риски для нее в среднесрочной перспективе. Главной проблемой, пишет РБК со ссылкой на текст документа, является доминирование государственного сектора и монополизация, которые препятствуют росту инвестиций и производительности. Аналитики оценивают долю госсектора в российской экономике в 40–50% с учетом частично приватизированных компаний.

«Высокая доля государственной собственности создает неравные условия для деловой активности, усугубляя другие подавляющие предпринимательство факторы, такие как слабые права собственности и относительное отсутствие верховенства закона», — считают в Moody’s. Особенно заметно присутствие государства в таких отраслях, как коммунальное хозяйство, добыча полезных ископаемых, транспорт, финансы, производство электроники и оборудования.



Впрочем, негатива добавляют и другие проблемы: качество российских институтов в целом остается низким, а низкие показатели России по коррупции и верховенству закона, скорее всего, связаны именно с неэффективностью судебной системы. Также потенциал экономического роста сдерживает демографическая ситуация в России, хотя устойчивый приток трудоспособных мигрантов из стран Средней Азии и Украины будет смягчать дефицит рабочей силы. Кроме того, стартовавшая в 2019 году пенсионная реформа, по мнению Moody’s, поможет стабилизировать количество трудоспособного населения в среднесрочной перспективе.

В числе внешних рисков эксперты называют потенциально «подрывные» санкции против ключевых российских госбанков, а также нового и существующего суверенного долга России, и отток капитала.

Монополизация российской экономики со стороны государства – одна из ключевых проблем не только для создания благоприятных условий для притока инвестиций, но и для развития отечественного бизнеса, на которую неоднократно обращали внимание ведущие экономисты страны, комментирует исследование руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве, д.ю.н. Гульнара Ручкина.

Всем известно, напоминает эксперт, что практически с 2012 года Россия перешла на режим ручной экономики, в основе которого лежит протекционизм и поддержка собственных производителей. Безусловно, считает она, на тот период выбор именно данного вектора развития был оправдан, однако длительная работа в этом режиме постепенно минимизирует все преимущества. За последнее время наша система регулирования стала всё больше напоминать командно-административную, при которой управление экономикой в целом сводится к выбору политики для монополий. И если на заре 90-х бизнес оказывал ключевое влияние на власть, то к 2019 году мы пришли к другой крайности – отсутствию рыночных механизмов регулирования при доминантном положении государства.

В настоящее время решения по объему производства, ценам и тарифам в ключевых отраслях зачастую принимаются в кабинетах, при этом на такие важные рыночные факторы как спрос, предложение, конкуренция производители и поставщики услуг обращают внимание можно сказать в последнюю очередь, констатирует Гульнара Ручкина.

Таким образом, делает вывод аналитик, пока в России будет преобладать директивная роль государства в экономике, не стоит рассчитывать на большой объем инвестиций, даже несмотря на налоговые льготы и преференции, а также на повышение инвестиционного рейтинга страны. Впрочем, на сегодняшний день кардинальная смена экономической политики не вполне оправдана в связи со сложными условиями санкций.

Но и в целом риски, которые описаны в исследовании, определены верно, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Западным агентствам за счет невовлеченности во внутрироссийский политический процесс иногда удается очень непредвзято и точно описать некоторые факты и дать им оценку. Доминирование госсектора в экономике — это, пожалуй, действительно, первый и важный итог последнего десятилетия, и моя оценка выше — по оценке эксперта, порядка 65% ВВП генерируется госкомпаниями и аффилированными с ними организациями.

Это создает некую иллюзию устойчивости, иллюзию контроля рынков, но на самом деле делает рынок хрупким: если будет масштабный кризис, который потребует от одной-единственной госкомпании большего резерва денег, чем у нее есть, то может возникнуть цепная реакция и завалится весь сектор. Государство — неэффективный собственник и экономика, в которой доминирует такой собственник, будет год за годом проигрывать конкуренцию экономикам других стран, которые выбрали либерально-демократический путь развития.

С другой стороны, продолжает Алексей Антонов, наш путь в экономике тоже обусловлен историческими причинами, турбулентностью 90-х годов, гиперинфляцией, нестабильностью политической системы, в ответ на которые развился текущий консерватизм в экономике и политике. Полагаю, что в демографической ситуации отчасти кроется решение текущих противоречий, потому что необходимо, чтобы выросло новое поколение, свободное от социалистических и коммунистических догм, способное создавать совершенно новые идеи устройства общественного пространства, новые идеи предпринимательства и бизнеса, которые затем могли бы создать новую политическую элиту.

На этот процесс требуется не менее 20 лет, учитывая предыдущие демографические провалы и рост средней продолжительности жизни. Может быть, делает предположение аналитик, эта тихая «революция креативного класса» начнется именно с IT-сектора, которому придется быть сверх-изобретательным, чтобы существовать в такой агрессивной среде и предлагать новые решения. Хочется верить, что давление на бизнес, которое в послании Президента в очередной раз было названо недопустимым, действительно начнет ослабевать в следующие 10 лет.