Как почувствовать рост?

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов выступил в Финансовом университете, где прочитал лекцию, сообщает «Вести.Финанс». В ней он рассказал о целях развития российской экономики, о приоритетных задачах, которые воплощать в жизнь придётся, в частности, и этим студентам. «Если смотреть в мировых масштабах, то нам нужно развиваться более 3%, как минимум. 3-3,5%, чтобы почувствовали все. Наши граждане, бизнес – чувствовали изменения, которые должны происходить к лучшему!», – сообщил министр.

Люди пока чувствуют ухудшение своего материального положения, что приводит к «затягиванию поясов» и усилению кредитной нагрузки, отмечает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. При этом длительная стагнация доходов российского населения повышает социальную напряженность, поэтому, необходимо стремиться к экономическому росту на 3-5%.

Экономического роста, уверен эксперт, можно достичь путем снижения налоговой нагрузки на бизнес, снижением бюрократических барьеров, и созданием благоприятных условий для инвестирования. Еще одним ключевым направлением должна стать приватизация, ведь эффективность частных компаний всегда выше государственных, к тому же это позволит получить необходимые деньги в бюджет, а главное уменьшить долю государственных компаний в российской экономике. Повышение производительности труда вместе со снижением налогов даст рост заработных плат в коммерческом секторе, что приведет к увеличению потребления, которое потянет за собой розничную торговлю, строительство, сектор услуг, что даст импульс роста всей экономики в целом.

Но ощутимое увеличение темпов роста ВВП в текущей макроэкономической ситуации попросту невозможно: рост экономики в 0,7% выглядит пределом мечтаний, уверен аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. ЕЦБ вновь планирует повторно запустить программу количественного смягчения, от которой только недавно хотели отказаться.

Подобные действия заставляют задуматься о положении дел в еврозоне, ведь получается, что даже столь слабый рост ВВП в размере 1,3% стал возможен лишь благодаря накачке системы долгосрочными кредитами под нулевую ставку, а значит положение дел в реальной экономике может оказаться гораздо хуже, чем кажется, указывает эксперт. Отчеты из Китая - главного драйвера мировой экономики также свидетельствуют о назревающих проблемах, которые могут отрицательно сказаться на других странах. Негативный сантимент заставляет игроков крайне осторожно подходить к инвестированию в рискованные активы: поток средств в развивающиеся страны практически прекратился, а из России только на прошлой неделе вывели порядка 100 млн долларов.

Не стоит забывать и о регулярном увеличении налоговой нагрузки на население и бизнес, свидетельствующей о крайне тяжелой ситуации в стране, которая в ближайшее время вполне может стать еще печальнее. Дело в том, объясняет Михаил Мащенко, что, например, рост НДС еще не успел в полной мере отразиться на стоимости продукции: в первую очередь он затронул изделия с высокой оборачиваемостью (продукты питания), тогда как остальные группы товаров продолжают поступать со складов, куда были отгружены еще по старым ценам. Таким образом, основное увеличение цен нас только ожидает, что еще сильнее ослабит экономическую активность и закрутит спираль рецессии в стране.

Так что действительно, соглашается руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман, рост экономики России на 3-3,5% в год выступает скорее мечтой, чем обоснованным планом. Основной фактор роста экономики в 2017 2018 г.г. – повышение сырьевых цен, к которому в прошлом году добавилось и ослабление рубля. Это сочетание создавало условия для всплеска доходов от экспорта, развития прежде всего ТЭК в составе ВВП. В 2018 г. при росте ВВП на 2,3% добывающий сектор поднялся на 3,8%, то обрабатывающие производства – лишь на 1,5%, а сельское хозяйство упало на 2%.

Таким образом, делает вывод аналитик, рост достигут не за счёт устойчивых фундаментальных причин, а вследствие конъюнктурных факторов, которые вряд ли повторятся в ближайшие годы. Для устойчивого и динамичного развития нужны качественные глубинные преобразования. Улучшение инвестиционного климата и стимулирование бизнеса, а не его подавление. Преодоление монополизма и доминирования госсектора, административного давления, необходима объективная судебная система и защита прав предпринимателей.