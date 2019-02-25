СМИ сообщают о намерении Лондона перенести Brexit

В Британии рассматривают возможность переноса сроков выхода из состава Евросоюза на два месяца, об этом сообщает Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники в британском правительстве.

Издание передает, что существует некий правительственный план, согласно которому премьер Великобритании Тереза Мэй обратится с официальной просьбой о переносе сроков Brexit к Евросоюзу.

Произойдет это в случае неготовности парламента Британии к 12 марта одобрить проект соглашения о Brexit. Именно на эту дату назначено новое голосование парламента по условиям выхода Британии из состава ЕС, который запланирован на 29 марта.

Ранее о возможности отсрочки по выходу из Евросоюза заявлял глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который, однако, подчеркнул, что в случае слишком затяжного Brexit, британцы должны будут голосовать на майских выборах в Европарламент. Перспектива, по словам Юнкера, создаст для ЕС юридические проблемы.