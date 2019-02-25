Парламентские выборы в Молдове, прошедшие в минувшее воскресенье, привели к победе трех политических сил: пророссийской, прозападной и радикально прозападной. Они набрали сопоставимое количество голосов. Какая из сил получит большее влияние на, в том числе, внешнюю политику Молдовы, выяснится по итогам переговоров о создании парламентского большинства. А может быть, после новых выборов, которые пройдут досрочно, если компромисс не получится найти.

Пока же никто не может считать себя безусловным победителем. Главные для страны выборы (а она, напомним, является парламентской республикой, где часть депутатов избирают по партийным спискам, часть – по одномандатным округам) давно не отражали так четко настроения, бытующие в молдавском обществе. Большинство голосов получила выступающая за сближение с Россией Партия социалистов, ведомая президентом страны Игорем Додоном. Правда, она не прыгнула выше головы. Партия социалистов в голосовании по партийным спискам заняла первое место, но не набрала, как то пророчили смелые социологические опросы, свыше пятидесяти процентов. Стало быть, властью придется делиться. По результатам голосования уже ясно, что из социалистов не получится второй Компартии, которая, как известно, на протяжении двадцати лет не просто владела большинством мест в парламенте, но и годами была настолько сильна, что единолично контролировала ключевые посты в государстве. Эти выборы, кстати, стали агонией молдавских красных. Лишившись самых популярных и перспективных фигур, которые ушли, главным образом, к социалистам, Компартия не смогла набрать и четырех процентов голосов. Тем самым она стала живым напоминанием о том, что ничего вечного в молдавской политике не бывает.

Вторым проигравшим-победителем этих выборов стал самый богатый человек страны Владимир Плахотнюк, за которым прочно закрепилась репутация «серого кардинала», закулисно правящего всем и вся. Его Демократическая партия, ныне составляющая ядро правящей коалиции, выступила хуже, чем рассчитывала. Зато в парламент прошла партия «Шор» Илана Шора. Он - мэр города Оргеев, известный бизнесмен и муж певицы Жасмин. А еще – приговоренный к 7,5 годам по громкому делу о хищении 700 млн. долларов из молдавских банков. Приговор обжалуется, не вступил в силу, и это обстоятельство, как ожидается, должно сделать Шора покладистым на переговорах с Плахотнюком, контролирующим правоохранительные органы страны. Собственно, саму партию мэра Оргеева часто именуют проектом демократов, призванным оттянуть голоса у социалистов и обеспечить появление новой так называемой «проевропейской» коалиции. То есть, коалиции, где будет заправлять Плахотнюк. Сам он, что интересно, не питая иллюзий относительно народной любви к своей персоне в масштабах всей страны, прибег к патентованному способу непопулярных, но стремящихся остаться у власти молдавских политиков: баллотировался по одномандатному округу в родном для него Ниспоренском районе. Естественно, выиграл, набрав почти 80% голосов.

Второе место в голосовании по партийным спискам занял блок ACUM (в переводе – «сейчас»), лидерами которого являются, пожалуй, самые популярные, после Додона, политики страны: Андрей Нэстасе и Майя Санду. Их риторика примечательна тем, что в ней встречаются не только проевропейские, но и юнионистские мотивы. Идея объединения с Румынией большой популярности в стране не имеет. Однако те, кто ее поддерживает, проявили дисциплинированность и проголосовали за ACUM. Это, в условиях сравнительно невысокой явки, оказалось немалым подспорьем для блока.

Санду и Нэстасе нещадно критикуют не только Додона, но и Плахотнюка. Перед самыми выборами они даже вспомнили, что год назад он, оказывается, пытался их отравить. В любом случае, сотрудничество Плахотнюка с естественными, казалось бы, союзниками, каковым должен был стать идеологически близкий блок ACUM, не сложится гладко. Тем более что финансистами и «кукловодами» Санду и Нэстасе не без оснований считают бизнесменов братьев Цопа. Они много лет воевали с Плахотнюком, в том числе, в европейских судах, и имеют к нему очень серьезные претензии. И кто знает, может быть, в новом парламенте сложится парадоксальная коалиция из социалистов и ACUM. Принципы – принципами, а политический интерес – политическим интересом.