«Даже не хочется обдумывать»: США отреагировали на испытания российской «торпеды апокалипсиса»

Пугающее оружие, «торпеды апокалипсиса», - именно так охарактеризовало издание Popular Mechanics подводный российский дрон беспилотного глубоководного атомного комплекса «Посейдон». Испытание оружия прошли накануне и вызвали настоящий шок в западных СМИ.

Автор материала пишет, что Россия может похвастаться высокоскоростным беспилотником, который практически невозможно остановить. Однако дрон, в свою очередь, способен доставить многомегатонную ядерную боеголовку к прибрежной цели противника.

Издание сообщает, что глубоководный комплекс «Посейдон» базируется на подводной лодке-носителе, он способен погружаться на экстремальные глубины и передвигаться со скорость невозможной для перехвата.

Уточняется, что дрон способен нанести ответный удар при ядерной атаке, что делает его «действительно угрожающим».

«"Посейдон" создан, чтобы быть оружием второго удара. Он превращает ядерную атаку против России в мероприятие настолько страшное, что его даже не хочется обдумывать», - пишет издание.

Автор уточняет, что «Посейдон» предназначен для атак на базы подлодок, порты и прибрежные города.

Для сравнения в издании приводится аналогия со взрывом атомной бомбы в Хиросиме, мощность которой составляла 16 килотонн, мощность же одной боеголовки «Посейдона» составляет две мегатонны или 2000 килотонн.

Автор уверен, что столь мощное оружие вряд ли будет применено Россией в качестве первого удара, скорее «Посейдон» ответит в случае ядерной агрессии на РФ.