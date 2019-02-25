ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 25.02.2019

«Даже не хочется обдумывать»: США отреагировали на испытания российской «торпеды апокалипсиса»

«Expert Online» 2019

Пугающее оружие, «торпеды апокалипсиса», - именно так охарактеризовало издание Popular Mechanics подводный российский дрон беспилотного глубоководного атомного комплекса «Посейдон». Испытание оружия прошли накануне и вызвали настоящий шок в западных СМИ.

Автор материала пишет, что Россия может похвастаться высокоскоростным беспилотником, который практически невозможно остановить. Однако дрон, в свою очередь, способен доставить многомегатонную ядерную боеголовку к прибрежной цели противника.

Издание сообщает, что глубоководный комплекс «Посейдон» базируется на подводной лодке-носителе, он способен погружаться на экстремальные глубины и передвигаться со скорость невозможной для перехвата.

Уточняется, что дрон способен нанести ответный удар при ядерной атаке, что делает его «действительно угрожающим».

 «"Посейдон" создан, чтобы быть оружием второго удара. Он превращает ядерную атаку против России в мероприятие настолько страшное, что его даже не хочется обдумывать», - пишет издание.

Автор уточняет, что «Посейдон» предназначен для атак на базы подлодок, порты и прибрежные города.

Для сравнения в издании приводится аналогия со взрывом атомной бомбы в Хиросиме, мощность которой составляла 16 килотонн, мощность же одной боеголовки «Посейдона» составляет две мегатонны или 2000 килотонн.

Автор уверен, что столь мощное оружие вряд ли будет применено Россией в качестве первого удара, скорее «Посейдон» ответит в случае ядерной агрессии на РФ.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
      У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
    2. Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США
      Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США
    3. Борьба за нефть в Ливии выходит на финишную прямую
      Перевес в ливийском конфликте все больше склоняется на сторону Халифы Хафтара, которого поддерживает Россия