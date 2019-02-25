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Москва, 25.02.2019

Стали известны сроки введения электронных водительских прав в России

«Expert Online» 2019

В 2020 году в России могут ввести электронные водительские удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортного средства, что позволит автомобилистам не носить с собой документы постоянно, заявил начальник ГИБДД России Михаил Черников.

Он подчеркнул, что документы водителям приходится иметь при себе постоянно для подтверждения права управлять автомобилем.

«Сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем. Это же относится и к свидетельству о регистрации автомобиля», - цитирует РИА «Новости» главу ГИБДД.

Он подчеркнул, что введение электронных прав в будущем году вполне реально, так как у ведомства практически вся база водительских удостоверений России оцифрована. Работа ведется с 2011 года.

«Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому готовы», - подтвердил Черников, который уверен, что электронный права также станут реальной мерой по борьбе с поддельными водительскими удостоверениями.

Для самих водителей ничего не изменится, будут действительны, «те водительские удостоверения, которые у них есть», подчеркнул глава ГИБДД.

Ранее сообщалось, что российское МВД отказалось от идет «вшитых» в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств чипов в пользу оцифрованных документов.

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