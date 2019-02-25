Стало известно, сколько трудовых мигрантов из Украины находится в России

В минувшем году число украинских мигрантов в России снизилось до 14,8 тыс. человек, сообщают данные Росстата. Статистика приводится на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Ведомство уточняет, что показатель снизился по отношению к показателям за 2017 год в три раза. Тогда в России насчитывалось 47,7 тыс. украинских мигрантов.

Росстат сообщает, что на текущий период лидером по количеству приехавших на заработки граждан других государств является Таджикистан. На сегодня в России по официальным данным находится с 31 тыс. трудовых мигрантов из этой страны. Второе место у Казахстана, граждан которого насчитывается в России 26,5 тыс. человек. По итогам прошлого года Украина оказалась на третьем месте с 137,7 тыс. человек, прибывших в Россию для работы. Росстат уточняет, что при этом обратно уехали лишь 122,9 тыс. человек. Ведомство сообщает также о сокращении миграционных потоков из всех стран бывшего СССР кроме Туркмении, Армении и Азербайджана.

В общей сложности Украину покинуло за последние 5 лет примерно 10 млн. человек, среди которых квалифицированные кадры, в частности, летчики-испытатели.