Трамп назвал условие превращения Северной Кореи в «великую страну»

Президент США Дональд Трамп на ежегодном балу губернаторов США в Белом доме подтвердил намерение провести встречу тет-а-тет с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Уточняется, что переговоры намечены на 27-28 февраля на полях саммита в Ханое.

Американский лидер сообщил также журналистам, что с лидером КНДР у него сложились «очень, очень хорошие отношения» и у него к нему «особые чувства». При этом Дональд Трамп сообщает, что не намерен форсировать события, однако, у него есть уверенность, что «у нас есть шанс на полную денуклеаризацию региона, который был очень опасным».

«И я думаю, мы проведем очень интересные два с половиной дня во Вьетнаме», — добавил президент США.

Он добавил, что Северная Корея может занять достойное место среди мировых экономик, с самым высоким темпом развития.

Благодаря «невероятному расположению» между Китаем, Россией и Южной Кореей, а также трудолюбивому народу, Северная Корея обладает мощным потенциалом и может стать, по словам Трампа, «одной из великих финансово-экономических стран в мире». Однако он добавил, что КНДР добьется подобного успеха при условии отказа от своей ядерной программы.