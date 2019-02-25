В России могут начать штрафовать за незаконную эвакуацию автомобилей

Незаконная эвакуация может обойтись ее исполнителям в 50 тысяч рублей, в случае, если Госдума примет законопроект, предложенный партией ЛДПР, передает Nation News.

Авторы документа предлагают штрафовать за эвакуацию автомобилей без составления должной документации, как должностных лиц, принимающих решение об эвакуации, так и исполнителей перемещения автомобиля на штрафстоянку.

Как говорится в законопроекте, штрафы для органов, принимающих решение об эвакуации, составят от 30 до 50 тысяч рублей, исполнителям придется заплатить от 5 до 50 тысяч рублей. Также автовладельцы смогут потребовать документы с водителей эвакуаторов.

Ранее от думца Виталия Милонова поступило предложение не эвакуировать неверно припаркованные машины осенью и зимой из-за нечеткости разметки, засыпанной снегом.