Volvo Car Rent – новый сервис долгосрочной аренды автомобиля для предпринимателей и владельцев бизнеса

Программа Volvo Car Rent предусматривает возможность пользования автомобилем сроком от 12 до 60 месяцев. Помимо аренды автомобиля договор включает полное сервисное обслуживание и широкий набор других услуг.

В программе Volvo Car Rent участвуют только новые автомобили. По истечении срока аренды клиент может пролонгировать договор аренды (максимум до 60 месяцев) или вернуть автомобиль в дилерский центр.

Дополнительные преимущества для бизнеса: автомобиль не является собственностью компании и не учитывается на её балансе.

Volvo Car Russia запускает программу Volvo Car Rent по долгосрочной аренде автомобиля с включённым обслуживанием для представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Она предусматривает не только пользование новым автомобилем Volvo, но и полный комплекс услуг по его эксплуатации.

Volvo Car Rent предполагает аренду любой модели Volvo на срок от 12 до 60 месяцев. Клиент программы осуществляет ежемесячный платёж по договору аренды, который фиксируется на весь период срока аренды. По его окончании можно либо пролонгировать договор, либо вернуть автомобиль арендодателю. Таким образом, автомобиль не является собственностью компании клиента и не учитывается на её балансе.

Помимо услуги аренды автомобиля договор аренды включает полное сервисное обслуживание. В него входит страхование, регистрация в ГИБДД, ТО и ремонтные работы, шинные сервисы и хранение резины, помощь на дороге 24/7, контроль и обработка штрафов ПДД, а также служба поддержки клиентов. Вместо десятков поставщиков по различным вопросам управления автомобилем, все вопросы по его эксплуатации берёт на себя партнёр Volvo Car Rent – компания ALD Automotive.

«Программа Volvo Car Rent – это современный способ владения автомобилем для предпринимателя. Не нужно тратить капитал бизнеса на покупку автомобиля, нести риски остаточной стоимости, выделять средства на обслуживание и страхование. Владельцу остаётся лишь заправлять и мыть свой автомобиль», – комментирует Екатерина Градникова, менеджер по финансовым продуктам VolvoCar Russia.

Каждому клиенту предлагается наиболее оптимальное предложение, отвечающее его потребностям. «Размер ежемесячного платежа зависит от срока аренды, предполагаемого пробега автомобиля и выбранной модели. Кто-то хочет каждый год ездить на новой машине, при этом много времени проводит за рулём. В этом случае оптимальным вариантом станет короткий контракт на 12 месяцев и, скажем, 40 000 км. А кто-то, наоборот, готов дольше эксплуатировать автомобиль и совершает поездки не так часто – такому клиенту подойдёт договор на 36 месяцев и 60 000 км пробега», – рассказывает об особенностях программы Екатерина Градникова.

Для примера: кроссовер Volvo ХС60 T5 AWD (в комплектации Momentum без дополнительных опций) на 3 года с максимальным пробегом в 60 000 км обойдётся клиенту Volvo Car Rent приблизительно в 47 300 рублей (без НДС) или 56 700 рублей (вкл.НДС) в месяц. *

Volvo Car Rent действует на всей территории России. После подписания договора клиент получает в назначенный день свой Volvo, который уже зарегистрирован в ГИБДД и застрахован по ОСАГО и КАСКО. Автомобиль укомплектован полным набором необходимых документов (руководство пользователя, руководство по возврату автомобиля, страховой полис, СРТС), а также дорожным набором автомобилиста. Более детальная информация об условиях программы Volvo Car Rent доступна на официальном сайте.

Оператор программы Volvo Car Rent – компания ALD Automotive, дочерняя компания группы Societe Generale в России. ALD Automotive является крупной международной организацией, осуществляющей свою деятельность в 55 странах мира и существующей на мировом рынке более 65 лет.

* При условии внесения авансового платежа в размере 15% от стоимости автомобиля.