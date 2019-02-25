Volvo Car Russia отказывается от использования одноразового пластика в офисе и на всех своих мероприятиях

В ЦВЗ «Манеж» в рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2019» компания Volvo Car Russia провела вечерний коктейль, на котором объявила о решении отказаться от использования одноразового пластика на собственных мероприятиях и в российском офисе компании.

Среди гостей мероприятия были герои светской хроники: Ольга Свиблова, Надежда Ангарская, Урсула Ким, Анастасия Рагозина, Эва Вострокнутова и др.

На вечере выступили выпускницы Школы Родченко Лилия Ли-Ми-Ян и Катерина Садовски, представляющие на биеннале при поддержке Volvo Car Russia свой художественно-научный проект «Где мой пластиковый пакет?».

До 10 марта на выставке в ЦВЗ «Манеж» экспонирован вседорожник V90 Cross Country Volvo Ocean Race. Покупатели этой лимитированной в 3000 автомобилей серии вносят свою лепту в дело сохранения Мирового океана: 100 евро от стоимости каждой машины направлены на развитие научной программы Volvo Ocean Race.

В мае прошлого года штаб-квартира Volvo Cars объявила своём намерении отказаться до конца 2019 года от использования одноразового пластика в офисах и столовых, а также на всех мероприятиях компании по всему миру. 18 февраля в рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2019» российский офис Volvo Cars провёл вечерний коктейль в Центральном Манеже в поддержку этой инициативы.

«Мы призываем всех задуматься об ужасных масштабах проблемы пластикового загрязнения и начать менять свои привычки потребления уже сегодня. Если существующую тенденцию не изменить, уже к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы», – заявил со сцены Антон Свекольников, директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Car Russia.

«Учёные говорят, что на нашу планету надвигается пластмассовое цунами. А компания Volvo Cars берёт и бросает ему вызов и на глобальном уровне отказывается от одноразового пластика и даже планирует использовать переработанные материалы в производстве новых автомобилей. Достойный пример для подражания», – отметила Ольга Свиблова, организатор биеннале и директор Мультимедиа Арт Музея, Москва.

На мероприятии была представлена экспозиция-иллюстрация ключевых экологических инициатив Volvo Cars. Согласно инициативе по борьбе с пластиковым загрязнением, в масштабах одного года компания сможет заменить более 20 миллионов одноразовых пластиковых изделий на экологически безопасные альтернативы из биоразлагаемых материалов – бумаги, древесной массы и целлюлозы. Кроме того, ранее Volvo Cars объявила, что с 2025 года в каждом новом автомобиле используемый для производства пластик на четверть будет переработанным.

Каждый гость вечернего коктейля Volvo получил необычный подарок – пару многоразовых тканевых бахил. Призвав немедленно их надеть при входе на выставку, компания постаралась вооружить гостей новой эко-привычкой: при посещении поликлиник, детских садов и любых других учреждений, требующих обуться в полиэтиленовые бахилы, использовать их многоразовую, более экологичную альтернативу.

Среди гостей вечера были замечены герои светской хроники: Надежда Ангарская, Урсула Ким, Анастасия Рагозина, Эва Вострокнутова и другие. Внимание собравшихся к проблеме пластикового загрязнения также привлекал игровой автомат, наполненный пластиковыми бутылками, которые лежали в нём словно на дне воображаемого океана. Каждый мог попытаться «выловить» бутылку и получить ценный экологический совет, который был написан на бумажке внутри бутылки.

На период работы выставки в ЦВЗ «Манеж» экспонирован вседорожник V90 Cross Country Volvo Ocean Race. Внутренняя отделка автомобиля выполнена из эконила — материала, который на 100% изготовлен из переработанного нейлона (в том числе из выброшенных рыболовных сетей, поднятых со дна моря). 100 евро от продажи каждого автомобиля ограниченной серии Volvo перечисляет на развитие научной программы Volvo Ocean Race, изучающей проблему пластикового загрязнения Мирового океана.

В рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2019» Volvo Car Russia поддерживает художественно-научный проект выпускниц Школы Родченко Лилии Ли-Ми-Ян и Катерины Садовски «Где мой пластиковый пакет?». Он разделён на три тематических блока: сбор пластикового мусора на территории арт-институций Москвы, где были установлены мусорные баки с надписью «Plastic for art», последующая его переработка и создание из полученного материала скульптур и, наконец, совместная с учёными научная работа по моделированию дальнейшего развития планеты и её адаптации к пластику: сможет ли Земля выработать специальные бактерии, разъедающие эти материалы?

Экспозиция XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2019» на площадке ЦВЗ «Манеж» будет открыта до 10 марта.