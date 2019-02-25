Японцы проголосовали против сохранения базы США в районе Окинавы

Жители префектуры Окинава, расположенного на юге Японии, большинством голосов в ходе референдума 24 февраля, проголосовали против намерения властей перенести авиабазы морской пехоты Футэмма США в регион, сообщает ТАСС. Агентство ссылается на данные опросов агентства «Киодо».

Как показывают результаты голосования, против переноса базы в район Хэноко выступили 72% или 434 тысячи человек, которые голосовали на референдуме.

Реакция от премьера Японии Синдзо Абэ последовала незамедлительно, он заявил, что серьезно воспринял результаты референдума на Окинаве, заявив в ходе парламентских слушаний, что серьезно воспринял результаты референдума. Политик намерен приложить усилия ради облегчения нагрузки на Окинаву в виде американских военных баз.

Абэ подчеркнул, что поддерживает стремление жителей избавиться от самой опасной в мире базы, которая к тому же окружена жилыми домами и школами.

Политик напомнил, что прошло уже больше 20 лет с момента заключения соглашения о возвращении всей территории Футэммы в ведение префектуры. Но база так и не была возвращена, и далее откладывать решение этого вопроса нельзя, заключил, Абэ.