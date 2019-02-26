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Москва, 26.02.2019

Трамп предложил ОПЕК «расслабится»

«Expert Online» 2019

Президент США Дональд Трамп выступил с новым обращением к организации ОПЕК. Он считает, что страны-участницы не должны сдерживать цены на нефть, поскольку они и так слишком высокие.

Об этом  американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не волнуйтесь», – поделился мнением на своей странице в соцсети Трамп.

Он также добавил, что слишком «хрупкий» мир не перенесет «резкий скачок» цен на нефть.

Ранее, сообщалось, что Дональд Трамп отложил введение повышенных пошлин на товары из Китая стоимостью 200 миллиардов долларов до 1 марта. Новость вызвала воодушевление на нефтяном рынке, заставив учатников рынка сдерживать цены на «черное золото».

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