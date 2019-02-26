Ситуация накаляется: Бразилия стягивает войска к границе с Венесуэлой

Бразилия стягивает войска и бронетехнику к приграничной с Венесуэлой территорией, о чем свидетельствует видео передвигающейся колонны БТР VBTP-MR Guarani, следующий к границе с соседним государством. Видео предоставляет проект «РГ. Русское оружие».

Уточняется, что колонна состоит из современных машин итальянской разработки с учетом требований бразильской армии, недавно поступивших на вооружение этой латиноамериканской страны.

Портал сообщает, что бронетехника обладает бронированными противопульными корпусами. Машина весит 16 700 кг и рассчитана на 2 человека. Guarani могут быть вооружены пулеметами 7,62 мм, 12,7 мм или 30-мм пушкой.

Бразильская армия в настоящий момент является самой крупной в Южной Америке и насчитывает более 300 тысяч военных и более 600 единиц техники, включая танки Leopard 1, М60А3 и устаревшие М41.

При этом согласно заявлениям вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау, Бразилия не намерена предоставлять свою территорию в качестве коридора для вторжения в Венесуэлу.

Ранее подобное развитие событий не исключил госсекретарь США Майк Помпео. Он назвал законноизбранного президента страны Николаса Мадуро тираном и заявил, что военная операция может быть проведена ради «светлого будущего» граждан Венесуэлы.