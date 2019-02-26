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Москва, 26.02.2019

Почему Европа не будет покупать газ у США

«Expert Online» 2019
  • Госсекретарь США Майк Помпео
EPA\TASS

Госсекретарь США Майк Помпео

Американцы недооценивают влияние, которое оказывает внутренняя политика правительства США на внешнюю. За примерами такого влияния ходить далеко не нужно, пишет National Interest (NI). Взять, к примеру, недавнюю рабочую поездку госсекретаря Майка Помпео и усилия, которые предпринял вице-президент Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности для того, чтобы убедить ее участников поддержать действия Вашингтона. Политологи в Америке проявляют удивительную близорукость при анализе сопротивления, которое оказывают европейцы попыткам США заставить их усилить давление на Россию и Иран.

В Венгрии, например, госсекретарь Помпео предложил хозяину, венгерскому премьер-министру Виктору Орбану более тесно связать импорт Будапештом энергоносителей с отношениями с Вашингтоном в сфере безопасности. На простом языке это означает, что американцы предлагают венграм отказаться от предложения Москвы о продлении газопровода «Турецкий поток» в самое сердце Центральной Европы и перейти с российского природного на американский сжиженный газ (LNG). Такой переход, доказывает Майк Помпео, ослабит геоэкономическое влияние России в Европе и сократит доходы, которые Кремль сможет направлять на усиление российской армии.

К тому же, закупки Венгрией LNG в Америке укрепят основу НАТО, поскольку ее члены должны не только защищать друг друга от нападений извне, добавил госсекретарь, но и покупать друг у друга товары и услуги первой необходимости.

Предложение выступившего в роли коммивояжера главного американского дипломата встретило в Будапеште прохладный прием, пишет NI. Конечно, за океаном сейчас легче всего, объяснить неудачу Майка Помпео в Венгрии ловким использованием Россией орудий влияния, особенно, финансовых для того, чтобы венгерские чиновники благожелательно относились к российским экономическим проектам. Однако это будет слишком упрощенный подход к анализу ситуации. Европейские политики особенно в сфере энергетики крайне неохотно отказываются от старых и проверенных поставщиков энергоресурсов в пользу проектов, с реализацией которых могут возникнуть значительные трудности.

Никто не спорит с тем, что в последние несколько лет США стали одним из главных продавцов энергоресурсов на международной арене. Однако резкий рост добычи сланцевых нефти и газа благодаря техническим достижениям в последние годы вызывает очень неоднозначную реакцию в американском обществе, включая политиков. Уже превратившаяся в мучительную политическую сагу история строительства газопровода Keystone показала, что геоэкономическая стратегия максимизации развития добычи энергоносителей в Северной Америке и их экспорта встречает очень сильное сопротивление внутри страны.

Появление Дональда Трампа в Белом доме внесло дополнительные факторы. Политическая ситуация в Америке сейчас настолько поляризована, что политические противники президента Трампа выступают против даже таких его действий и решений, какие они до 2016 г. поддерживали обеими руками. Это относится и к решению администрации Трампа увеличить экспорт американских энергоносителей. Его оппоненты в преддверии уже потихоньку начинающейся избирательной кампании к выборам 2020 года выступают против наращивания поставок газа и нефти за границу.

При встрече с американскими эмиссарами, предлагающими отказаться от российского природного газа в пользу американского сжиженного, у европейских политиков в первую очередь возникает вопрос о том, кто будет в Белом доме в начале 2021 года. Если хозяином главного особняка Америки останется Трамп, то даже с учетом его импульсивности и непредсказуемости шансы, что он оставит в силе предложение по газу, достаточно высоки. Однако к власти в случае его отказа от выборов может прийти другой республиканец, а среди республиканцев тоже существует известная оппозиция расширению экспорта энергоносителей. Если же к власти придет демократ, то еще вероятнее отмена нынешних предложений Дональда Трампа.

Эти нехитрые соображения позволяют понять ход рассуждений прагматичных европейцев, считает NI, которые не торопятся и не хотят отказываться от российского газа. В пользу такого прагматичного подхода к решению этой геоэкономической проблемы и высокая репутация российского президента. Владимир Путин считается политиком, который в отличие от американских «партнеров» всегда держит данное слово будь то отправка российских военных в Сирию или, скажем, строительство Керченского моста, которое большинство американских экспертов вообще считали невозможным.

Сейчас приближается к концу строительство газопровода «Турецкий поток», который облегчит Южной и Центральной Европе доступ к российскому газу. Трубу на дне Черного моря можно пощупать в прямом и переносном смысле этого слова. Что же касается планов увеличения поставок американского LNG, то они пока еще в основном на бумаге. При этом гарантии, что через два года предложение будет оставаться в силе, у европейцев нет.

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