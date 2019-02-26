Почему Европа не будет покупать газ у США

Американцы недооценивают влияние, которое оказывает внутренняя политика правительства США на внешнюю. За примерами такого влияния ходить далеко не нужно, пишет National Interest (NI). Взять, к примеру, недавнюю рабочую поездку госсекретаря Майка Помпео и усилия, которые предпринял вице-президент Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности для того, чтобы убедить ее участников поддержать действия Вашингтона. Политологи в Америке проявляют удивительную близорукость при анализе сопротивления, которое оказывают европейцы попыткам США заставить их усилить давление на Россию и Иран.

В Венгрии, например, госсекретарь Помпео предложил хозяину, венгерскому премьер-министру Виктору Орбану более тесно связать импорт Будапештом энергоносителей с отношениями с Вашингтоном в сфере безопасности. На простом языке это означает, что американцы предлагают венграм отказаться от предложения Москвы о продлении газопровода «Турецкий поток» в самое сердце Центральной Европы и перейти с российского природного на американский сжиженный газ (LNG). Такой переход, доказывает Майк Помпео, ослабит геоэкономическое влияние России в Европе и сократит доходы, которые Кремль сможет направлять на усиление российской армии.

К тому же, закупки Венгрией LNG в Америке укрепят основу НАТО, поскольку ее члены должны не только защищать друг друга от нападений извне, добавил госсекретарь, но и покупать друг у друга товары и услуги первой необходимости.

Предложение выступившего в роли коммивояжера главного американского дипломата встретило в Будапеште прохладный прием, пишет NI. Конечно, за океаном сейчас легче всего, объяснить неудачу Майка Помпео в Венгрии ловким использованием Россией орудий влияния, особенно, финансовых для того, чтобы венгерские чиновники благожелательно относились к российским экономическим проектам. Однако это будет слишком упрощенный подход к анализу ситуации. Европейские политики особенно в сфере энергетики крайне неохотно отказываются от старых и проверенных поставщиков энергоресурсов в пользу проектов, с реализацией которых могут возникнуть значительные трудности.

Никто не спорит с тем, что в последние несколько лет США стали одним из главных продавцов энергоресурсов на международной арене. Однако резкий рост добычи сланцевых нефти и газа благодаря техническим достижениям в последние годы вызывает очень неоднозначную реакцию в американском обществе, включая политиков. Уже превратившаяся в мучительную политическую сагу история строительства газопровода Keystone показала, что геоэкономическая стратегия максимизации развития добычи энергоносителей в Северной Америке и их экспорта встречает очень сильное сопротивление внутри страны.

Появление Дональда Трампа в Белом доме внесло дополнительные факторы. Политическая ситуация в Америке сейчас настолько поляризована, что политические противники президента Трампа выступают против даже таких его действий и решений, какие они до 2016 г. поддерживали обеими руками. Это относится и к решению администрации Трампа увеличить экспорт американских энергоносителей. Его оппоненты в преддверии уже потихоньку начинающейся избирательной кампании к выборам 2020 года выступают против наращивания поставок газа и нефти за границу.

При встрече с американскими эмиссарами, предлагающими отказаться от российского природного газа в пользу американского сжиженного, у европейских политиков в первую очередь возникает вопрос о том, кто будет в Белом доме в начале 2021 года. Если хозяином главного особняка Америки останется Трамп, то даже с учетом его импульсивности и непредсказуемости шансы, что он оставит в силе предложение по газу, достаточно высоки. Однако к власти в случае его отказа от выборов может прийти другой республиканец, а среди республиканцев тоже существует известная оппозиция расширению экспорта энергоносителей. Если же к власти придет демократ, то еще вероятнее отмена нынешних предложений Дональда Трампа.

Эти нехитрые соображения позволяют понять ход рассуждений прагматичных европейцев, считает NI, которые не торопятся и не хотят отказываться от российского газа. В пользу такого прагматичного подхода к решению этой геоэкономической проблемы и высокая репутация российского президента. Владимир Путин считается политиком, который в отличие от американских «партнеров» всегда держит данное слово будь то отправка российских военных в Сирию или, скажем, строительство Керченского моста, которое большинство американских экспертов вообще считали невозможным.

Сейчас приближается к концу строительство газопровода «Турецкий поток», который облегчит Южной и Центральной Европе доступ к российскому газу. Трубу на дне Черного моря можно пощупать в прямом и переносном смысле этого слова. Что же касается планов увеличения поставок американского LNG, то они пока еще в основном на бумаге. При этом гарантии, что через два года предложение будет оставаться в силе, у европейцев нет.