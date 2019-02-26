Глава ЕК Юнкер оконфузился в ходе выступления на саммите в Египте

Главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось прервать свое выступление из-за телефонного звонка в ходе пресс-конференции с сотнями собравшихся журналистов по итогам саммита в Египте. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

«Я прошу прощения, жена звонит», –пояснил Юнкер, сняв трубку под смех представителей СМИ.

Аналогичный случай с Юнкером произошел в июле 2017 года, когда его выступление на пресс-конференции также прервал звонок телефона, который Юнкер просто «сбросил», пояснив, что скорее всего это «звонит жена». Однако все-таки посмотрев на экран мобильника добавил, что «это была госпожа Меркель», вызвав опять-таки смех присутствующих.

Напомним, что в настоящее время в Египте проходит саммит Лиги арабских государств и Евросоюза. В мероприятии принимают участие около 20 стран.

На пресс-конференции также присутствовали глава Европейского Совета Дональд Туск, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генсекретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.