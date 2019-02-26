Группа PSA объявляет о возвращении Opel в Россию

Бренд Opel возвращается на российский рынок в рамках стратегического плана « Push to Pass ».

Выход на новые экспортные рынки - основа плана стратегического плана по развитию бренда Opel - « PACE !».

Развитие бренда Opel в Восточной Европе за счет новых бизнес-партнеров, новых моделей и новых финансовых предложений.

Во время презентации финансовых результатов Группы PSA за 2018 финансовый год и второго этапа стратегического плана «Push to Pass» на период 2019-2021 гг. Председатель Правления Карлос Таварес подтвердил стремление Группы завоевать новые рынки и заявил, что бренд Opel готов выйти на российский рынок.

Глобальное расширение экспортных рынков является частью стратегического плана «PACE!» по развитию бренда Opel, который поможет компании стать устойчиво прибыльной. Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках.

Как и на любом рынке, главным приоритетом Opel в России станет прибыльный рост и высокий уровень удовлетворенности клиентов. За расширение бизнеса в регионе Евразия будет отвечать Драган Ненадович, который займёт пост Регионального бренд-менеджера Opel и будет работать в московском офисе компании. Драган Ненадович много лет проработал в Opel и имеет опыт работы в России и Украине.

“Выход бренда Opel на российский рынок позволит Группе PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых. С учётом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в данном регионе к 2021 году. Добиться этого нам поможет выстраивание высокоприбыльного бизнеса”, – прокомментировал Яник Безар (Yannick Bézard), исполнительный вице-президент Группы PSA и Операционный директор региона Евразия.

“Увеличение прибыльности экспорта является ключевым аспектом стратегического плана «PACE!». Мы демонстрируем значительный прогресс в этом направлении, – добавил Генеральный директор Opel/Vauxhall Михаэль Лошеллер (Michael Lohscheller). «Россия - это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию”.