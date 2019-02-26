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Москва, 26.02.2019

Ударом на удар: Индия бомбит Пакистан

«Expert Online» 2019
  • India Air Force
AP/TASS

India Air Force

Конфликт между Индией и Пакистаном, спровоцированный терактом 14 февраля в индийским Кашмире, в результате которого погибли свыше 40 индийских полицейских, развивается по восходящей. Стороны с самого начала обменялись воинственными заявлениями. При этом пакистанский премьер Имран Хан, требующий от Дели доказательств причастности Исламабада к теракту, заявил, что Пакистан незамедлительно ответит ударом на удар.

Индийские официальные лица, включая главу МИД Индии Сушму Свараджа, подтвердили, что самолеты ВВС Индии пересекли рано утром линию разграничения в спорном штате и нанесли бомбовый удар по лагерю боевиков «Джаиш-е-Мухаммад» на территории Пакистана, в местности Джаба, расположенной примерно в 60 км от границы.

Около половины четвертого утра по местному времени при помощи нескольких управляемых бомб весом до тонны каждая был полностью уничтожен тренировочный лагерь JeM. В налете участвовали 12 многоцелевых самолетов ВВС Индии «Мираж 2000», уничтожено, утверждают индийские источники, свыше 300 боевиков-исламистов.

Удар по лагерю на пакистанской территории подтвердили и пакистанцы, хотя в Исламабаде утверждают, что жертв в результате налета не было. Представитель ВС Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что пакистанские самолеты немедленно поднялись в воздух, но индийские летчики, по словам генерала, испугались, сбросили смертоносный груз на подлете к цели и быстро вернулись на свою территорию.

Первый зам министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале заявил: «Правительство Индии твердо и решительно намерено принять все необходимые меры для борьбы с терроризмом. Эта невоенная превентивная акция была направлена исключительно против «Джаиш-е-Мухаммад»».

Ему вторит директор Общества политических исследований Удей Баскар: «Тот факт, что против террористов впервые задействованы самолеты, по моему, является сигналом Пакистану, что Индия демонстрирует решимость использовать военную силу и особенно ВВС».

Наблюдая за развитием очередного кризиса между Индией и Пакистаном, следует помнить, что премьер-министр Индии Нарендра Моди находится под очень сильным давлением абсолютно всех сил, требующих от него решительных действий против террористов и их покровителей, которыми в Индии все считают пакистанскую армию и всесильную Вневедомственную разведку (ISI). Ситуацию существенно осложняют всеобщие выборы в Индии, которые должны пройти с 7 апреля по 12 мая. Шансы партии Моди - Бхаратии джаната парти оцениваются политологами как предпочтительные, но конкуренция будет очень острая. Моди не может ошибаться, потому что цена ошибок очень велика. С другой стороны, ситуацию осложняет наличие у Индии и Пакистана ядерного оружия. При этом в Пакистане гражданская администрация никакого отношения к ядерному оружию и его носителям не имеет. Контроль над ним в отличие от Индии в Пакистане находится исключительно в руках военных, среди которых много «ястребов». В случае неудачного протекания военного столкновения при помощи обычных вооружений они без особых колебаний применят оружие ядерное.

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