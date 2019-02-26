Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

В марте россиян ждут длинные выходные по случаю празднования Международного женского дня, который отмечается 8 марта, напоминает Роструд.

В 2019 году 8 марта выпадает на пятницу. В 2019 году на 8 марта выходные выпадает на пятницу. В результате россияне будут отдыхать три дня подряд: один день в пятницу и два стандартных в субботу и воскресенье. Это означает, что рабочий день накануне – 7-ое, четверг, будет сокращен на 1 час. Рабочая неделя таким образом будет четырехдневной.

В мае россиян ожидает еще более короткая рабочая неделя — в этом году 23 февраля пришлось на субботу, поэтому выходной перенесли на 10 мая. В итоге, в мае будет четыре выходных дня подряд — с 9-го по 12-е включительно.