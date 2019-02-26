Онищенко рассказал о «мусорной еде», о которой лучше забыть

По мнению депутата Госдумы, академика РАН Геннадия Онищенко, в категорию так называемой «мусорной еды» смело можно отнести любую рафинированную пищу. Сюда же относятся чипсы, картофель фри, газировка, сахар-рафинад. О здоровом питании речь шла в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

По словам Онищенко, для древнего человека было свойственно употреблять только натуральную пищу, не подвергая ее расщеплению на составляющие части.

«Когда появилась возможность делать рафинированные продукты, то есть, например, изымать из сахарной свеклы только один компонент, то люди себя ввергли в серьезное испытание», - поделился мнением депутат.

Он также считает соль, сахар и другие добавки - продуктами чрезвычайно вредными для здоровья и призвал заменять их естественными компонентами, например медом или сушеными травами.