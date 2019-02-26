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Москва, 26.02.2019

Курс доллара посыпался после заявления Пауэлла

«Expert Online» 2019
  • Курс доллара посыпался после заявления Пауэлла
DPA/TASS

Курс доллара упал до трехнедельного минимума к основным валютам в ходе выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла с докладом по монетарной политике перед банковским комитетом Сената.

Индекс доллара снизился до 96,15, курс доллара также упал к евро и иене. Евро вырос на 0,2% по отношению к доллару до 1,1377 доллара, а иена укрепилась на на 0,3% к доллару - 100,73.

Сейчас наиболее подходящее время, чтобы занять выжидательную позицию в вопросе перспектив изменения денежно-кредитной политики, сказал глава ФРС. Приглушенное инфляционное давление позволяет проявить терпение, подождать и посмотреть за развитием событий, подчеркнул Пауэлл. Он отметил, что важнейшим драйвером инфляции являются инфляционные ожидания.

«Основное сообщение, которое Пауэлл посылает, заключается в том, что ФРС должна быть осторожной. На данный момент ФРС, похоже, полагает, что в экономике есть сомнения », - отметил старший валютный трейдер Tempus Inc в Вашингтоне Хуан Перес, мнение которого приводит Рейтер.

Рынки ожидают, что повышения ставки в этом году уже не будет.

Рубль при этом оступает к доллару во вторник на фоне завершения налогового периода - минус 34 копейки - 65,83 рубля к 20.59 мск, курс евро растет на 48 копеек - до 74,89 рубля.

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