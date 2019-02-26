Порошенко подписал закон о недопуске наблюдателей из России на выборы

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий российским наблюдателям присутствовать на выборах главы Украины. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах на Украине», - сообщает сайт пресс-службы.

Ранее Рада приняла закон, запрещающий посылать России своих наблюдателей на выборы.

Напомним, главу Украины будут выбирать 31 марта. Гражданам страны предстоит сделать выбор из 44 претендентов на высший пост государства.

Ранее глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир высказался против подобных действий официального Киева, назвав их беспрецедентными и противоречащими обязательствам всех государств ОБСЕ.

Москва считает, что подобные ограничения понижают легитимность самих выборов главы Украины.