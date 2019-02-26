ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 26.02.2019

Порошенко подписал закон о недопуске наблюдателей из России на выборы

«Expert Online» 2019

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий российским наблюдателям присутствовать на выборах главы Украины. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах на Украине», - сообщает сайт пресс-службы.

Ранее Рада приняла закон, запрещающий посылать России своих наблюдателей на выборы.

Напомним, главу Украины будут выбирать 31 марта. Гражданам страны предстоит сделать выбор из 44 претендентов на высший пост государства.  

Ранее глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир высказался против подобных действий официального Киева, назвав их беспрецедентными и противоречащими обязательствам всех государств ОБСЕ.

Москва считает, что подобные ограничения понижают легитимность самих выборов главы Украины.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
      У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
    2. Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США
      Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США
    3. Борьба за нефть в Ливии выходит на финишную прямую
      Перевес в ливийском конфликте все больше склоняется на сторону Халифы Хафтара, которого поддерживает Россия