Последняя надежда: Украина просит Индонезию помочь «вернуть» Крым

Украинский посол в Индонезии Владимир Пахиль обратился к правительству страны с просьбой помочь «вернуть» Крым, сообщает Sindonews. Обращение было адресовано мировому сообществу но, Индонезия была выделено в этом воззвании отдельно.

Киев призывает Джакарту в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН приложить «усилия по прекращению «смешанной агрессии России против Украины». В своем обращении к миру Пахиль назвал воссоединение Крыма с Россией «временной оккупацией».

Он рассказал властям Индонезии о том, как «маленькие зеленые человечки» вошли в Крым, да еще без разрешения», цитирует дипломата Sindonews.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 года по итогам всенародного референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Более 97% жителей полуострова высказались за возвращение в состав России.

США, Евросоюз, а также Украина не признали итоги народного голосования. После этого исторического события последовали санкции против России со стороны Америки и стран ЕС.