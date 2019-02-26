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Технологии
Москва, 26.02.2019

Программисты против Пентагона

, «Expert Online» 2019
  • Искусственный интеллект в новых БПЛА Northrop Grumman сам будет принимать решение, когда и как нужно применять оружие, что в корне не устраивает программистов крупнейших американских IT-гигантов
предоставлено Northrop Grumman

Искусственный интеллект в новых БПЛА Northrop Grumman сам будет принимать решение, когда и как нужно применять оружие, что в корне не устраивает программистов крупнейших американских IT-гигантов

Группа ведущих сотрудников Microsoft опубликовала петицию с требованием расторгнуть контракт с военными на разработку технологии дополненной реальностях. «Мы не давали согласие на создание оружия, и требуем отчетов о том, как используются наши разработки», — говорится в петиции, опубликованной в Twitter. Речь идет о контракте стоимостью почти полмиллиарда долларов на разработку Microsoft прототипа дополненной реальности HoloLens для армии США. В контракте четко указана его цель -- быстро создать и протестировать платформу обучения солдат для достижения превосходства над нынешними и будущими противниками США.

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла уже поспешил заявить Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, что работа с военными — неотъемлемая часть американской демократии. По словам Наделлы, компания приняла принципиальное решение, что не будет «скрывать технологии» от институтов, которые были демократически избраны и призваны защищать «свободу, которая у нас есть». Между тем, авторы петиции указывают, что Microsoft и раньше продавала технологии военным, то теперь сотрудничество уже переходит все границы.

Другой крупнейший технологический гигант — Amazon — в лице его владельца Джеффа Безоса отреагировал на неожиданно возникшую дискуссию примерно в том же духе. Мол, если крупные технологические компании перестанут сотрудничать с Минобороны, то «страну ждут серьезные неприятности». Но такого мнения в США придерживаются далеко не все IT-гиганты.

Еще в прошлом году четыре тысячи сотрудников Google подписали петицию против внедрения искусственного интеллекта в работу беспилотных летательных аппаратов. И добились своего – компания согласилась не продлевать соответствующий контракт с Пентагоном. Заметим, что искусственный интеллект, активно внедряемый в БПЛА нового поколения, такие как Northrop Grumman RQ-180, сам должен будет принимать решение не только об уклонении от выпущенных по нему противоракет, но и о применении оружия. Причем делать это он будет самостоятельно, без какого-либо участия оператора на земле. Чем будет оснащен малозаметный беспилотник RQ-180, выполненный по технологии stealth, сейчас можно только гадать. Но по мнению ряда экспертов, он сможет нести как корректируемые авиабомбы, так и крылатые ракет для уничтожения командных пунктов и средств ПВО противника. А в будущем – и боезаряды с ядерным оружием. В модифицируемых сейчас военных планах ВВС США именно на такие аппараты возлагаются главные надежды на завоевание господства в воздухе, а также выполнения других задач над территорией противника. Предполагается, что автономные БПЛА с искусственным интеллектом будут действовать в связке с истребителями пятого поколения F-35 корпорации Lockheed Martin и новыми пилотируемыми стратегическими бомбардировщиками разработки той же Northrop Grumman. Не секрет, что RQ-180 сейчас проходит интенсивные испытания, а сам Пентагон уже выдал контракт на 60 млрд долларов на производство порядка 100 таких БПЛА. И это судя по всему только начало. В США уже создается целая серия автономных БПЛА с искусственным интеллектом, которые будут действовать в так называемой роевой структуре в условиях мощного противодействия средств радиоэлектронной борьбы. Это ничто иное как оружие судного дня – его применение позволит полностью вывести практически любую систему ПВО-ПРО – у нее просто не будет защиты от мириад ударных БПЛА и тысяч выпущенных ракет. И что произойдет, если искусственный интеллект вдруг даст сбой – вопрос совсем не праздный. Ясно, что подобная ошибка вполне может спровоцировать полномасштабный конфликт с применением ядерного оружия.

Заметим, что озабоченность технологического сообщества США военными контрактами продолжается уже довольно долгое время, но особый размах проблема приобрела именно в последние годы -- в период президентства Дональда Трампа, когда технологии обработки больших массивов данных, виртуальной реальности и искусственного интеллекта достигли достаточного прогресса, чтобы привлечь внимание Минобороны и правительства США. Военно-промышленный комплекс, по оценкам Белого дома, способен получить мощный импульс развития от технологий, разрабатываемых крупнейшими IT-компаниями. Только вот работники этих компаний за последние двадцать лет привыкли к немного другой картине — независимости их бизнеса от государства, стильным кампусам с открытыми пространствами, зонам отдыха и роскошным кофейням на первом этаже. Высокотехнологичные компании США по сути стали эдакими «элитными городами», но идеализм разработчиков и ведущих инженеров в конце концов не мог не натолкнуться на реальность, о которой говорили как Эрик Шмидт из Google, так и другие отраслевые игроки, признавая, что военные в конечном счете все равно будут использовать новые IT-технологии. Но самое главное, конечно, заключается в том, чтобы это не привело к непоправимым последствиям.

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