Результаты Группы PSA 2018 года войдут в историю: рекордный оборот, рекордный объём продаж, рекордные операционная и чистая прибыль

6,8% – увеличение объема продаж, выросшего до 3,88 миллиона автомобилей

– 18,9% – рост оборота Группы, увеличившийся до 74 миллиардов евро [1]

– [1] 8,4% – рост операционной маржи [2] для автомобильного подразделения PCD [3]

– [2] [3] 4,7% – рост операционной маржи для автомобильного подразделения OV [4]

– [4] 7,7% – рост операционной маржи Группы в размере 5,689 миллиарда евро

– 40,4% – рост чистой прибыли – до 3,295 миллиарда евро

– – 3,501 миллиарда евро составил свободный операционный денежный поток[5], включая 1,357 миллиарда евро для OV

«Прекрасные результаты Peugeot Citroën DS, которые показывают рост пятый год подряд, завершают первый этап стратегического плана «Push to Pass». Это демонстрирует способность Группы обеспечить рентабельное и долгосрочное развитие. Марки Opel и Vauxhall позволяют заложить основы успешной реализации плана «PACE!» и показывают стремление использовать дополнительные возможности. Сейчас мы активно приступаем ко второму этапу реализации плана «Push to Pass» в еще более сложных условиях. Но мы уверены в своих преимуществах, которыми являются клиентоориентированность и социальная ответственность»’, -заявил Председатель Совета директоров Группы PSA Карлос Тваварес.

Оборот Группы в 2018 году составил 74,027 млн. евро, показав рост в 18,9% по сравнению с 2017 годом. В пересчете по постоянному обменному курсу (2015) и объёму рост составил 23,3%[6]. Оборот автомобильного подразделения PCD составил 43, 027 млн. евро, что на 5,6% больше по сравнению с 2017 годом. Такой рост обусловлен, в частности, расширением модельного ряда (+4,0%), увеличением объемов продаж и выходом на рынки новых стран (+1,2%), увеличением объемов продаж партнерам (+1,7%) и повышением цен (+1,3%), что позволило компенсировать отрицательное влияние изменений обменных курсов валют (-2,7%). Оборот автомобильного подразделения OV составил в 2018 году 18 306 млн. евро по сравнению с 7, 238 млн. евро за последние 5 месяцев 2017 года1.

Операционная прибыль Группы увеличилась на 43% и составила 5, 689 млн. евро. Операционная прибыль автомобильного подразделения PCD увеличилась в 2018 году на 21,9% по сравнению с 2017 годом и составила 3, 617 млн. евро, что является рекордным уровнем рентабельности, равным 8,4%, несмотря на рост стоимости сырьевых материалов и отрицательного влияния динамики обменных курсов. Такой результат достигнут, в частности, за счет успешного обновления модельного ряда и снижения затрат. Операционная прибыль подразделения OV в 2018 году составила 859 млн. евро против убытков в размере 179 млн. евро за последние 5 месяцев 2017 года1.

Операционная маржа Группы достигла 7,7%, увеличившись на 1,3 пункта по сравнению с 2017 годом.

Операционные издержки Группы, не носившие текущего характера, составили 1,289 млн. евро против 904 млн. евро в 2017 году.

Финансовые расходы Группы составляют 446 млн. евро против 238 млн. евро в 2017 году.

Консолидированная прибыль Группы составила 3,295 млн. евро, увеличившись на 948 млн. евро по сравнению с 2017 годом. Результат нетто по доле Группы составил 2827 млн. евро против 1,924 млн. евро в 2017 году.

Операционная прибыль Банка PSA Finance составила 939 млн. евро [7], что на 48,6% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Операционная прибыль компании Faurecia составила 1,263 млн. евро, показав рост на 9,3%.

Свободный денежный поток (Free Cash Flow) в области промышленного производства и коммерческой деятельности составил 3,501 млн. евро, включая 1,357 млн. евро для OV.

На 31 декабря 2018 года общий объем склада PCD составил 485 000 автомобилей (включая сеть независимых предприятий и импортеров), склад увеличился на 40 000 автомобилей по сравнению с концом 2017 года. На 31 декабря 2018 года общий объем склада OV (включая сеть независимых предприятий) составил 195 000 автомобилей, склад уменьшился на 32 000 автомобилей по сравнению с концом 2017 года.

Прибыль нетто промышленного производства и коммерческих операций по состоянию на 31 декабря 2018 года равна 9, 098 млн. евро по сравнению с 6, 194 млн. евро по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Перспективы рынка:

В 2019 году Группа ожидает стабилизации автомобильного рынка в Европе, снижение на 1% в Латинской Америке, на 3% – в Китае и рост на 5% – в России.

Новые операционные планы

Исходные цели плана «Push to Pass» в 2016 - 2018 годах перевыполнены, Группа PSA (включая Opel Vauxhall) ставит перед собой новые цели на период 2019 - 2021 годы:

- средняя текущая операционная маржа[8] более 4,5% для автомобильного подразделения в период 2019 - 2021 года.

Группа PSA также объявляет о переходе к новой политике выплаты дивидендов в 2019 - 2021 годах, основанной на «пропорциональных выплатах (payout ratio)» с увеличением до 28%, начиная с 2019 финансового года.