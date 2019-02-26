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Москва, 26.02.2019

Курс доллара: рубль пошел на резкий разворот

«Expert Online» 2019
  • Курс доллара: рубль пошел на резкий разворот
Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара перешел в понедельник к росту к рублю, прибавив 10 копеек - 65,49 рубля. В первой половине дня рубль достигал максимума с 31 января - 65,16 рубля, однако так и не смог пробить психологическую отметку 65 рубля за доллар и прешел к резкому снижению на фоне рухнувших цен на нефть. 

Курс евро прибавил 31 копейку - 74,40 рубля. В первой половине дня пара торговалась нейтрально.

Стоимость нефти во вторник утром сохраняет негативную динамику, начатую в понедельник после критики президента США Дональда Трампа в адрес ОПЕК. По состоянию на 7.29 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 64,65 доллара за баррель.  В понедельник котировки снизились примерно на 3%.

Ранее аналитики прогнозировали, что курс доллара может перейти к росту с учетом скорого исчезновения поддержки со стороны налоговых выплат, в то время как краткосрочные геополитические риски обостряются.

Официальный курс доллара, объявленный Банком России с 26 февраля, составляет 65,2582 рубля, сообщает пресс-служба Банка России. 

Официальный курс евро составляет 74,0876 рубля.

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