Греф рассказал о потерях Сбербанка из-за ошибок искусственного интеллекта

Сбербанк терял "миллиарды рублей" из-за ошибок искусственного интеллекта, рассказал глава крупнейшего российского банка Герман Греф, выступая на "Уроке цифры".

"Искусственный интеллект принимает решение, как правило, в больших системах. И маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом", - цитирует Грефа РИА Новости.

По словам Грефа, в Сбербанке учились на таких ошибках, "вставляли всевозможные фильтры, чтобы калибровать, верифицировать систему искусственного интеллекта".

Как подчеркнул глава Сбербанка, одно из преимуществ искусственного интеллекта - его возможность решать "неинтересные, повседневные" задачи, которые связаны с большим количеством вычислений.

"Такие, достаточно операционные задачи, которые человек может исполнять механически, эти все задачи уйдут на исполнение искусственного интеллекта", - уверен он.

В ноябре Греф заявлял, что внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке привело к уходу сотрудников, занимавшихся простыми решениями. Банк сократил около 70% менеджеров среднего звена, но большинство из них прошли переобучение и теперь занимаются другими задачами. Также год назад глава Сбербанка предлагал задуматься о создании в России министерства по искусственному интеллекту.