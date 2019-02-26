Курс доллара: период крепкого рубля подошел к концу

Угроза новых санкций в отношении РФ, отток капитала и уход экспортеров с российского рынка, активно покупавших валюту для выплат в бюджет, станут причиной ослабления курса рубля в ближайшие недели. По крайней мере в этом уверены эксперты таких компаний, как БКС, ITI Capital и BNP Paribas, пишет Finanz со ссылкой на аналитические исследования.

В частности, рынок покинут такие компании, как «Газпром», «Роснефть», «Русал» и «Алросы» – они уже сбросили 4 млрд долларов в рамках покупки ликвидности для налоговых выплат. В результате курс доллара опустился до отметки 65,16 рубля, минимальной с ноября прошлого года. Однако налоговый период подошел к концу и со второй половины понедельника курс доллара вырос на 45 копеек - 65,51 рубля.

В то же время есть два существенных негативных фактора, которые могут надавить на рубль: потенциальное введение санкций США в отношении России и ситуация с обвинениями топ-менеджмента Baring Vostok, в том числе гражданина США Майкла Калви. Самая же актуальная и чувствительная мера санкционного проекта - это запрет на инвестиции в российский госдолг: вероятность такого сценария, по оценкам аналитиков, существенно возросла - если в конце прошлого года она составляла 40%, то теперь - 60%.

Ситуация с санкциями против России уже давно обсуждается в конгрессе США, признает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Еще в августе перед каникулами были подготовлены к рассмотрению законопроекты. Но им было не до нас – то с Китаем надо «пободаться», то в Венесуэлу сунуть нос. Но чем больше наши санкции перевариваются в Конгрессе, тем «термоядернее» они могут оказаться.

«Да, наше правительство всеми способами пытается подготовиться к новому анонсу санкций. Кстати, традиционно, на весну выпадают санкции. Это знакомо нам, ведь чаще всего именно в это время мы слышим весенний призыв «держаться». Санкции окажут очень значимое влияние на курс рубля. От риторики запрета будет зависеть – на сколько сильно будет это влияние. Ведь если ограничения затронут госдолг, валютные переводы и банки – наш рубль минимум похудеет на 10%. Ведь в этом случае не только перестанут покупать ОФЗ, но и может начаться паническая массовая распродажа на вторичном рынке облигаций, а это окажет дополнительный стимул дешеветь нашим активам, в том числе и рублю», – говорит эксперт.

С точки зрения покупки валюты сейчас самый идеальный момент, полагает Катя Френкель. Цена находится около отметки 65 рублей за доллар и ниже не опускается. В случае введения части санкций от того объема, который ожидают в компании «ФинИст», возможно укрепление доллара до 72 рублей за доллар, затем стабилизация около 70. Если все это произойдет: госдолг, банки, и, как говорят, отключение SWIFT - доллар может за пару дней пойти к отметке 80 рублей за доллар и стабилизироваться в районе 75-77 рублей за доллар. Собственно, оба сценария предполагают данный прогноз до конца весны.

Вообще надо понимать, что рубль только лишь слегка перенасыщен покупками и, вероятно, переукреплён из-за этого в моменте, отмечает шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. По его словам рубль действительно подорожал в течение нескольких дней за счёт интереса экспортёров слишком резко: после однодневного взлёта до 67 руб, показанного 14 февраля на угрозе введения, как тогда многим показалось, действительно серьёзных санкций от американского конгресса. Однако ничего серьёзного с курсом рубля, скорее всего, не произойдёт, и для нового ослабления рубля в район 69-70 руб за доллар нет логичных оснований.

К концу февраля валютные курсы имеют потенциал лишь слегка приподняться: до более естественных на сегодня уровней в 66-66,3 руб. за доллар, ожидает Пётр Пушкарёв. Этому может поспособствовать откат цен на нефтяном рынке, где нефть отыграла в понедельник вниз почти половину от всего февральского роста, возвратившись от пиков возле $67.8 снова под отметку 65 долларов за баррель марки Brent.

Однако происходит это, в основном, за счёт фиксации высоких прибылей по длинным нефтяным позициям и на фоне сиюминутных комментариев Трампа в адрес ОПЕК. Большинству инвесторов очевидно, что предновогодний спад вплоть до $50 за баррель был временным, чисто спекулятивным и не имеет шансов повториться, а фундаментальные факторы в пользу прочного баланса на нефтяном рынке остаются сильными, рынки держат в уме ожидаемый рост мирового спроса в течение 2019 года ещё на 1,24 млн баррелей в сутки до среднесуточных уровней свыше 100 млн баррелей, что не будет перекрыто полностью увеличением добычи.

Шансы на введение реальных санкций против российских банков с госучастием или против покупок нового российского госдолга сейчас по-прежнему невысоки: той же самой группе конгрессменов, которая вносит нынешний законопроект, уже однажды не удалось провести его в декабре через сенат, где сейчас у "партии Трампа" ещё более прочное большинство, хотя тогда проект вносился даже в менее жёсткой форме. Это подтверждается высоким спросом на ОФЗ Минфина, который на февральских аукционах более чем вдвое превышал предложение, и успешным размещением евробондов Газпрома в Лондоне, причём половину объёмов скупили именно американские инвесторы.

Большинство из них представляет собой влиятельное лобби и ждёт, что дело ограничится санкциями против отдельных персоналий в энергетическом секторе и, возможно, против нескольких конкретных компаний, имеющих отношение к оборонному сектору или к судостроению, в привязке к делу украинских моряков, но на курс рубля подобные меры не произведут эффекта. А российский фондовый рынок действительно показывает признаки снижения и охлаждения интереса - но главная причина здесь не рубль и не нефть, а перенасыщение покупками на американских фондовых площадках, уверен аналитик.

До весны курс доллара к рублю продолжит колебаться в пределах от 64,5 до 67 рублей за доллар, прогнозирует эксперт, причём с тяготением скорее к нижней части этого коридора - из-за отсутствия планов у Федрезерва США поднимать в 2019 года ставки, таким образом с несбывшимися прежними ожиданиями будет связана тенденция к относительной слабости доллара на мировых рынках.